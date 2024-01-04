Путинист Тарзан неожиданно поддержал Микки Рурка, собирающего деньги для Украины. Фото

Муж экс-киевлянки Наташи Королевой и заядлый путинист Сергей Глушко, более известный как стриптизер Тарзан, неожиданно поддержал голливудского актера Микки Рурка. Недавно американец призвал фанатов присоединиться к сбору для пострадавших из-за войны России в Украине херсонцев.

Видео дня

Ура-патриот лайкнул видео американского актера. Хотя даже субтитры в ролике были написаны на украинском.

Интересно, что только два дня назад Тарзан и предательница Наташа Королева нарядились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и ностальгировали по СССР. Наряды "украсила" советская символика.

Ранее уроженка Киева заявляла, что даже готова отправить мужа воевать против Украины. Мол, Глушко попадает под мобилизацию и если придет повестка, то пойдет как и все.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Королева нарядила стриптизера Тарзана в форму и устроила праздник с военными Путина.

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