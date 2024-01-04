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Путинист Тарзан неожиданно поддержал Микки Рурка, собирающего деньги для Украины. Фото

Карина Вишнякова
Люди
1 минута
2,4 т.
Путинист Тарзан неожиданно поддержал Микки Рурка, собирающего деньги для Украины. Фото

Муж экс-киевлянки Наташи Королевой и заядлый путинист Сергей Глушко, более известный как стриптизер Тарзан, неожиданно поддержал голливудского актера Микки Рурка. Недавно американец призвал фанатов присоединиться к сбору для пострадавших из-за войны России в Украине херсонцев.

Видео дня

Ура-патриот лайкнул видео американского актера. Хотя даже субтитры в ролике были написаны на украинском.

Путинист Тарзан неожиданно поддержал Микки Рурка, собирающего деньги для Украины. Фото

Интересно, что только два дня назад Тарзан и предательница Наташа Королева нарядились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и ностальгировали по СССР. Наряды "украсила" советская символика.

Путинист Тарзан неожиданно поддержал Микки Рурка, собирающего деньги для Украины. Фото

Ранее уроженка Киева заявляла, что даже готова отправить мужа воевать против Украины. Мол, Глушко попадает под мобилизацию и если придет повестка, то пойдет как и все.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Королева нарядила стриптизера Тарзана в форму и устроила праздник с военными Путина.

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