Путинист Лебедев размечтался о рейсе Москва-Одесса и красивых девушках: одессит Савва Либкин послал пропагандиста на три буквы

Российский дизайнер и бизнесмен Артемий Лебедев, являющийся мощным пропагандистским инструментом Кремля, размечтался об оккупации Одессы. Путинист выдал, что хочет летать к морю рейсом Москва-Одесса, есть в роскошных заведениях и любоваться красотками, однако, как выяснилось, жители города могут предложить ему более короткое путешествие – на три буквы.

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Свое мнение от имени украинцев озвучил ресторатор Савелий Либкин, в ресторане "Дача" которого хочет трапезничать Лебедев. Свой комментарий кулинарный эксперт дал ведущему Анатолию Анатоличу.

"Я хочу на прямом самолете Москва-Одесса летать в этот город и в ресторане "Дача" Саввы Либкина жрать. Вот мне нравится, люблю этот город. И девки там красивые. И всегда это было возможным, а потом почему-то стало невозможным", – нагло выдал россиянин, объясняя, почему "ему нужна Одесса".

Цинизм пропагандиста возмутил обычных одесситов, ведущего Анатолича и непосредственно владельца "Дачи", который дал свой развернутый нецензурный ответ.

"Обычно я свободно общаюсь на украинском языке, но этому п***расу Артемию я отвечу на русском, чтобы он все понял. Просто иди нах*й. Одессу тебе не видать ни с голубой челкой, ни с желтой, ни с оранжевой. Соси московский х*й у Путина и все", – сказал ресторатор.

В комментариях подчеркнули, что это ответ настоящего одессита, который не желает видеть в городе оккупантов и приспешников Кремля.

Напомним, украинофоб Лебедев посетил Донецк, Мариуполь, где побывал у разрушенного драмтеатра и завода "Азовсталь", а также Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию.

Дизайнер нагло отметил, что ему указом президента Владимира Зеленского запрещен въезд в Украину. То, что он приехал на захваченную российскими террористами украинскую территорию, Лебедев назвал "маленькими радостями", из которых, по его словам, должна складываться жизнь. Также он продемонстрировал снимки, где на лобовое стекло автомобиля приклеивают букву Z – символ агрессии России. Подробнее об этом – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал, что ведущий Андрей Бедняков зарекался надавать тумаков российскому дизайнеру, а он в это время показал мастер-класс по лизанию задницы Кадырову.

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