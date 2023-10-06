'Настало время извиняться': путинист Лебедев показал мастер-класс по лизанию задницы Кадырову. Фото

Российский дизайнер Артемий Лебедев, который является открытым украинофобом и путинистом, приехал в Чечню "на поклон" к Рамзану Кадырову. Он лично встретился с главой республики и просил у него прощения "за все, что могло его задеть" в его прежних высказываниях.

Об этом Лебедев рассказал в своем Telegram-канале. "Настало время просить прощения и извиняться", – так начинался его пост.

Далее он превратился в целую оду Кадырову, с которым, как пишет дизайнер, ему удалось пообщаться целых пять минут, большую часть из которых он, вероятно, потратил на извинения.

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"Я лично попросил прощения и извинился перед Рамзаном за все, что могло его задеть в моих высказываниях. Оказывается, его помощники и пресс-секретари присылают ему все, на что можно обидеться, но не присылают то, чем можно гордиться. А я Рамзана всегда уважал и часто хвалил за принимаемые им решения, хотя в России это и не модно. В этом посте подтверждаю свое совершеннейшее почтение Рамзану, прошу прощения и извиняюсь", – написал Лебедев.

Напомним, что в 2017 году россияне на камеру и в текстовом формате начали извиняться перед Рамзаном Кадыровым, что в последствии активно обсуждалось в сети. Лебедев тогда опубликовал на своей странице "открытое письмо горному брату", в котором высмеял главу Чечни, но не называл его по имени, и раскритиковал практику выбивания извинений властями республики.

А в 2019 году Лебедев написал еще одно обращение к Кадырову, в котором признал его заслуги, но при этом отметил, что "уважение нельзя завоевать силой. Силой можно завоевать только страх".

Россияне сегодняшнее "переобувание" пропагандиста не оценили, о чем сообщили ему в комментариях. Реакции под постом также показывают, что граждане РФ разочарованы сменой риторики Лебедева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее YouTube заблокировал оба канала украинофоба, российского дизайнера Артемия Лебедева. На самом большом из них у россиянина был 1,1 млн подписчиков.

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