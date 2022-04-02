Пугачева и Галкин готовятся стать гражданами Израиля: ищут работу и школу для детей – СМИ

Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин, после начала войны в Украине уехавшие из РФ, якобы готовятся стать гражданами Израиля. По данным СМИ, звезды уже подыскивают работу на местном телевидении и готовятся отдать детей в школу.

Об этом сообщила пропагандистская "Экспресс Газета", добавив комментарий знакомого семьи, шоумена Левана Тодуа. Он частично подтвердил информацию инсайдеров (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По данным журналистов, звезды российской эстрады после бегства из России с концами поселились на вилле в Кесарии на средиземноморском побережье Израиля. В прошлом они не раз там отдыхали и поправляли здоровье с детьми.

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Если верить слухам, супруги уже занялись поиском школы для 8-летних Гарри и Елизаветы, а сами подали документы на получение местного гражданства. Также сообщается, что Примадонна намерена устроиться телеведущей на израильское телевидение.

Подобные заявления прокомментировал друг семьи Леван Тодуа, отметив абсурдность поиска работы певицей.

"Это какой-то бред. Алла Борисовна точно ничего не будет вести. Ей это не нужно, она занимается своими детьми", – сказал артист.

Информацию об изменении семьей гражданства артист не подтвердил, но и не опроверг. Стоит отметить, что Максим Галкин никогда не скрывал того, что является евреем и по матери, и по отцу, поэтому проблем в Израиле у него быть не должно.

Сам артист опубликовал короткий ролик в Instagram, где, катаясь на велосипеде, призвал поклонников "не читать советских газет", распространяющих неправду о его семье. Он также подчеркнул, что его социальные сети "не будут такими, как до 24 февраля" из-за подавленного эмоционального состояния.

Как стало известно, 28 февраля через аэропорт Внуково-3 Алла Пугачева, Максим Галкин и их дети спешно покинули страну-оккупанта, не сообщив об этом поклонникам. В течение долгого времени артисты не выходили на связь, пока Примадонну за побег не раскритиковал священник РПЦ Андрей Ткачев.

Тогда звезда впервые появилась в социальных сетях и записала видео-обращение, где объявила, что находится на отдыхе, пока у ее детей каникулы. Однако "каникулы" Лизы и Гарри существенно затянулись, учитывая, что знаменитости до сих пор не вернулись на Родину.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что Россию в конце февраля 2022 года покинула также актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте. Причиной такого решения стало жестокое нападение России на Украину.

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