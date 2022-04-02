Звезда сериала "Беспринципные" Ингеборга Дапкунайте осудила войну с Украиной и уехала из России

Катерина Малай
Люди
2 минуты
Звезда сериала 'Беспринципные' Ингеборга Дапкунайте осудила войну с Украиной и уехала из России

Известная актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте, которая долгое время жила и работала в России, заявила о несогласии с действиями политической верхушки и уехала с сыном в Броссель. Звезда сериала "Беспринципные" также подчеркнула, что это нужно было сделать еще в 2014 году.

По словам собеседницы журнилистки LRT TV, она не может найти себе оправдание за то, что приняла оккупацию Донецкой и Луганской областей. Сейчас звезда сожалеет, что осталась в стране-агрессоре (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В разговоре с журналисткой в столице Бельгии актриса призналась, что 25 февраля присоединилась к сбору подписей антивоенного обращения, а затем выехала с сыном за пределы РФ.

Видео дня

"Я давно уехала из России. По разным причинам, но, возможно, самая важная состоит в том, что проводится так называемая специальная операция... И я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама", – сказала она .

На вопрос, что Ингеборга Дапкунайте думает о действиях диктатора-президента Путина, она ответила: "Я осуждаю вторжение российского правительства на территорию Украины". Сразу после этого звезда добавила, что война все же является главной причиной ее отъезда.

Ингеборга Дапкунайте осудила войну в Украине

Знаменитость попыталась оправдать отмалчивающихся россиян, подчеркнув, что "ей легко осуждать войну", а у многих из ее друзей "есть дети, семьи, нет финансов уехать" и т.д.

Несмотря на это, по словам артистки, она понимает русофобию среди европейцев и украинцев.

"Можно понять украинцев, чьи дома бомбят, чьи земляки погибают, и для которых россияне являются единым целым. В Германии был случай, когда немцы организовали мероприятие в поддержку Украины и пригласили украинских и российских исполнителей, выехавших из России. Украинцы отказались выходить на сцену из россиянами", – вспомнила она.

Размышляя над тем, вернется ли актриса в Россию, она ответила, что нужно было переезжать в далеком 2014 году, когда рашисты впервые вторглись в Украину.

"Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое... Но да, я ошибалась. То, что я не уехала раньше – ошибка, и у меня нет для себя оправдания", – заключила Дапкунайте.

Как сообщал OBOZREVATEL, музыканты отказываются выходить на одну сцену с коллаборантами не только в Германии. В частности, украинцы не захотели участвовать в постановке оперы, дирижером которой выступила Оксана Линив, которая была замечена в сотрудничестве с россиянами.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!

Обращение коллектива OBOZREVATEL.
stopwar