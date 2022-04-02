Звезда сериала 'Беспринципные' Ингеборга Дапкунайте осудила войну с Украиной и уехала из России

Известная актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте, которая долгое время жила и работала в России, заявила о несогласии с действиями политической верхушки и уехала с сыном в Броссель. Звезда сериала "Беспринципные" также подчеркнула, что это нужно было сделать еще в 2014 году.

По словам собеседницы журнилистки LRT TV, она не может найти себе оправдание за то, что приняла оккупацию Донецкой и Луганской областей. Сейчас звезда сожалеет, что осталась в стране-агрессоре (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В разговоре с журналисткой в столице Бельгии актриса призналась, что 25 февраля присоединилась к сбору подписей антивоенного обращения, а затем выехала с сыном за пределы РФ.

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"Я давно уехала из России. По разным причинам, но, возможно, самая важная состоит в том, что проводится так называемая специальная операция... И я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама", – сказала она .

На вопрос, что Ингеборга Дапкунайте думает о действиях диктатора-президента Путина, она ответила: "Я осуждаю вторжение российского правительства на территорию Украины". Сразу после этого звезда добавила, что война все же является главной причиной ее отъезда.

Знаменитость попыталась оправдать отмалчивающихся россиян, подчеркнув, что "ей легко осуждать войну", а у многих из ее друзей "есть дети, семьи, нет финансов уехать" и т.д.

Несмотря на это, по словам артистки, она понимает русофобию среди европейцев и украинцев.

"Можно понять украинцев, чьи дома бомбят, чьи земляки погибают, и для которых россияне являются единым целым. В Германии был случай, когда немцы организовали мероприятие в поддержку Украины и пригласили украинских и российских исполнителей, выехавших из России. Украинцы отказались выходить на сцену из россиянами", – вспомнила она.

Размышляя над тем, вернется ли актриса в Россию, она ответила, что нужно было переезжать в далеком 2014 году, когда рашисты впервые вторглись в Украину.

"Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое... Но да, я ошибалась. То, что я не уехала раньше – ошибка, и у меня нет для себя оправдания", – заключила Дапкунайте.

Как сообщал OBOZREVATEL, музыканты отказываются выходить на одну сцену с коллаборантами не только в Германии. В частности, украинцы не захотели участвовать в постановке оперы, дирижером которой выступила Оксана Линив, которая была замечена в сотрудничестве с россиянами.

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