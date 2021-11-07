Wellboy, KAZKA и другие звезды, которые с треском провалились на вокальных шоу. Видео

Многие талантливые исполнители приходят на вокальные шоу, чтобы прославиться. Но далеко не всем хватает харизмы, чтобы покорить сердца зрителей и судей телепроектов.

Интересно, что среди многих украинских артистов есть те, кто принимал участие в талант-шоу, но даже не прошел до финала. Их вокальные данные раскритиковали, но они не разуверились в своих силах и все-таки смогли пробиться в шоу-бизнес. OBOZREVATEL вспомнил выступления сегодняшних популярных исполнителей на вокальных проектах "Голос", "Х-фактор" и "Караоке на Майдані".

Wellboy

Исполнитель Антон Вельбой смог дойти до финала шоу "X-фактор" благодаря исполнению своих авторских песен. Однако, ему не хватило голоса и харизмы, чтобы победить на проекте и получить заветный миллион.

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KAZKA

Группа KAZKA на первых этапах шоу "X-фактор" получала одобрительные комментарии судей, но смогла пройти только до пятого прямого эфира. Их попросили покинуть проект после неудачного исполнения песни "Баллада о Любви". Но KAZKA заметил известный продюсер Юрий Никитин и взял под опеку. Впоследствии группа даже приняла участие в Нацотборе на Евровидение-2019, но получила шквал критики за якобы плохой вокал.

Maruv

Певица Maruv участвовала в шоу "X-фактор" в 2017 году. На этапе выступлений в доме судей исполнительницаспела песню "Хуторянка". Тогда ее тренер Настя Каменских сказала, что она станет звездой, но не в этом году, и отправила исполнительницу домой.

Alekseev

В 2014 году певец Никита Алексеев принял участие в шоу "Голос країни". Он пел композицию "Let's get it started", но развернул лишь одно тренерское кресло. Тогда певец признался, что сам виноват, что плохо исполнил песню. Несмотря на это, ему удалось дойти до этапа прямых эфиров.

MONATIK

Дмитрий Монатик в 2010 году принимал участие в вокальном шоу "X-Фактор", исполнив песню "Така, як ти". Судьи раскритиковали его выступление, отметив, что певец очень застенчив и закрыт на сцене. Рэпер Серега сказал будущей знаменитости, что он никогда не сможет блистать своим вокалом, а Игорь Кондратюк просто сказал Дмитрию "Нет". Сейчас MONATIK дает концерты по всей Украине и даже ездит в мировые турне.

Макс Барских

Будущая звезда Макс Барских выступал на шоу "Караоке на Майдані" еще в 2010 году. Тогда он представился своим настоящим именем Николай Бортник. Исполнитель из Херсона дошел до финала, но собрал меньше денег в шляпу, чем его соперник Дмитрий Каднай.

Тина Король

Певица Тина Кароль засветилась на "Караоке на Майдані" в 2005 году. Будущая певица прошла в финал, но во время самого ответственного выступления запуталась в словах и собрала меньше денег. В качестве вознаграждения она получила набор продуктов и с позором покинула сцену. Никто не мог предположить, что неприметная девушка из Франковска станет одной из самых высокооплачиваемых исполнительниц Украины.

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