Солистка KAZKA Зарицкая похудела на "Танцях з зірками" на 20 кг. Фото до и после

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая похудела на 20 килограммов на "Танцях з зірками". Даже строгие судьи проекта подчеркнули, что певица за время участия в шоу невероятно изменилась.

Сама исполнительница не сочла свои былые формы непривлекательными, однако сейчас фигура нравится ей гораздо больше. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу "Танці з зірками" на телеканале 1+1 (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В девятом эпизоде шоу "Танцы со звездами" Александра с партнером Юрием Мешковым танцевали венский вальс. Зарицкая кружилась в танце в длинном бежевом платье с цветами, которое подчеркнуло стройную талию.

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Исполнительница отметила, что лишние килограммы ей мешали. Звезда также неоднократно упоминала, что из-за веса у нее возникали проблемы со здоровьем.

Поклонники в соцсетях также сделали сотни комплиментов Александре по поводу ее стройных форм.

Кратко о знаменитости:

Александра Зарицкая – украинская певица, участница шоу "Голос країни" и "Х-фактор".

Артистка родом из Харькова, долгое время жила в Одессе. Ее отец работает юристом, а бабушка более 40 лет проработала судьей.

В 2017 году создала группу "KAZKA" вместе с певцом по имени Никита Будаш. Спустя год они выпустили первый альбом "KARMA".

OBOZREVATEL следит за главными событиями девятого выпуска шоу "Танцы со звездами" в режиме онлайн.