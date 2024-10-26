'Проукраинская' мама Наташи Королевой засветилась в Москве: что заставило Людмилу Порывай 'переобуться'

Мама певицы-предательницы Наташи Королевой, 78-летняя Людмила Порывай, которая после начала полномасштабной войны заявила о поддержке Украины и отреклась от зятя-путиниста Тарзана, засветилась в Москве. Она решила "переобуться" и приехать в страну-агрессор России, чтобы познакомиться с женой своего внука Архипа.

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Как сообщают росмедиа, артистка-запроданка до последнего молчала о визите матери. Королева волновалась, что поездка может сорваться "по разным причинам".

Первоначально Людмила Порывай хотела приехать на свадьбу Архипа Глушко, который, как и родные, умалчивает геноцид украинцев, и познакомиться с новым членом семьи, женой внука Мелиссой Волынкиной. Однако тогда реализовать планы помешала болезнь, поэтому мама предательницы осталась в США.

Теперь же уроженке Украины представилась возможность приехать в Москву. Она провела там несколько дней и, как пишут росмедиа, "наслаждалась прогулками по городу". Отмечается, что визит матери путинистки в РФ был "значимым событием для ее семьи", особенно учитывая "напряженную политическую ситуацию".

Напомним, что через несколько месяцев после начала полномасштабной войны Людмила Порывай поддержала Украину и отреклась от зятя-путиниста Тарзана. Тогда она выложила патриотическую публикацию в соцсетях и отписалась от стриптизера, активно поддерживающего пропаганду Кремля.

"Моя сестренка, родственники, друзья, подруги и моя страна, в которой я родилась и которую люблю всей душой! Я переживаю и страдаю вместе с вами! Верю в то, что этот ужас скоро закончится! Молю Бога за всех вас! Мое сердце из вами", – отметила она в комментариях.

Сообщение женщины вызвало негативные эмоции у украинцев, которые не поверили в искренность слов матери певицы-изменницы и считают, что она "опоздала" с поддержкой. В свою очередь россиян возмутила проукраинская позиция Порывай, поэтому они предложили выгнать ее дочь из России и "обречь" на жизнь в Америке.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что мама Наташи Королевой, еще недавно кричавшей "Слава Украине!" и насмехалась над зятем-путинистом, показала свое истинное отношение к Тарзану.

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