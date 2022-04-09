'Вместе с Тарзаном и дочкой вслед за русским кораблем': в сети захейтили мать Королевой, поддержавшую Украину

После заявление мамы российской певицы Наташи Королевой Людмилы Порывай о том, что она поддерживает Украину и отреклась от зятя-путиниста Тарзана, украинцы стали писать, что не верят не единому слову женщины. В сети считают, что она "опоздала" с поддержкой.

OBOZREVATEL собрал комментарии украинцев в сети. Напомним, что 76-летняя Людмила Порывай, уроженка Украины, проживающая 30 лет в США, опубликовала пост на личной странице в Instagram, в котором выразила надежду, что "ужас" на ее Родине скоро закончится (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Моя сестричка, родственники, друзья, подруги и моя страна, в которой я родилась и которую люблю всей душой! Я переживаю и страдаю вместе с вами! Верю в то, что этот ужас скоро закончится! Молю Бога за всех вас! Мое сердце из вами", – говорится в подписи.

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В сети не поверили словам Порывай, ее раскритиковали и отправили с зятем Тарзаном и дочкой Наташей Королевой вслед за русским военным кораблем.

"Не верю ни одному её слову! Пусть идет вместе со своим зятем и дочкой вслед за русским кораблем!", "Страшно, что люди вспоминают о Родине, о своем родно крае, только тогда, когда им выгодно. Прошло столько времени…", "А где вы раньше были, чтобы поддерживать Украину", "Что-то долго страдания вынашивала, не прошло и сорока дней", "Стыдно, что вы родились на нашей земле", "Не верю, что это искренне", "Вслед за кораблем", "Как красиво играет на публику", "Приезжай и поддержи";

"Поздно, тетя, поздно", "Очень долго думала", "Не верю", "Предатели и лжецы", "Заметно как вы переживаете, аж смылись, а теперь они фотки выставляют радостные, а нам нечему радоваться", "Смех и только!", "Вперед всей чокнутой семьей в деревню, в глушь", "То у них такая "спецоперация", мама – за Украину, Тарзан – за путлера, а Королева – молчит", "Лучше бы и дальше молчали", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что журналист Гордон назвал Наташу Королеву, которая во время войны в своей Родине рекламирует концерты, "у*бищем". Звезды вместе учились в школе.