"Просто умираю": Каменских с опухшим лицом пожаловалась на плохое самочувствие. Фото

Украинская певица Настя Каменских пожаловалась на плохое самочувствие – у артистки обнаружилась сильная аллергическая реакция. Звезда опубликовала фото без фильтров и показала, как у нее отекло лицо.

Соответствующие кадры Каменских обнародовала на своей странице в Instagram. Знаменитость сообщила, что эта проблема ей мешает жить и она будет обращаться к докторам, перед этим сдав анализы (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Невероятная проблема, которая мешает жить, работать, функционировать, думать и самое главное – видеть. Просто умираю от аллергии. Мой дом окружен амброзией, но пойду сдавать анализы", – отметила в stories певица.

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Кроме того, Настя уточнила, что во время сильной аллергии у нее отекает не только лицо, но и руки, пальцы. Также у артистки очень сильно чешутся глаза и невозможно нанести макияж.

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских , также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Через два года состоялся релиз дебютного альбома "Не пара". В 2017 году Настя прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK. В 2019 году вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенка (Потапа).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Влад Яма попал в больницу после ужина в ресторане. По приезду домой он пожаловался на то, что у него отекло горло и дышать стало трудно. Позже у звезды диагностировали отек Квинке.