Влад Яма попал в больницу после ужина в ресторане: что произошло

Украинский хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма оказался в больнице после ужина в ресторане. По приезду домой он пожаловался на то, что у него отекло горло и дышать стало трудно.

Хореограф вызвал скорую, после чего специалисты диагностировали у звезды отек Квинке. Подробностями Яма поделился в своем блоге в Instagram-stories (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

По словам знаменитости, причиной недомогания стала аллергическая реакция. Все дело в том, что в меню заведения, где отдыхал хореограф со своими близкими, в составе одного из блюд была указана карамель. Но вместо нее положили мед, на который у танцора аллергия.

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"В меню была указана карамель, а положили мед. В заведении извинились и пообещали сделать выводы. Хотя такая ошибка может стоить жизни", – высказался по этому поводу Влад.

Коротко о знаменитости:

Влад Яма – украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцують всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Также он является членом жюри "Лиги Смеха". Слава и любовь зрителей пришли к нему после участия в "Танцях з зірками", где он в паре с певицей Наталией Могилевской занял второе место.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Влад Яма, рассказал, что 14 лет назад он сильно похудел из-за стрессов и сильных нагрузок на проекте "Танцы со звездами". Тогда его тренер назначил танцору спортивную диету с большой вместимостью белка.