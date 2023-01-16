Пропагандист Корчевников заявил, что его дважды впускали в Украину после введения санкций на въезд, и заявил, что скоро посетит Киев снова

Одиозный пропутинский актер и телеведущий Борис Корчевников – одержимый фанатик диктаторского режима Кремля – на фоне внедрения против него новых санкций заявил, что дважды был в Украине после того, как ему запретили въезд. Путинист также пофантазировал, что после всей лжи, которую годами транслировал с телеэкранов РФ об Украине, "скоро" приедет в Киев.

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В столицу независимой страны его якобы приглашают. Циничное и лживое сообщение появилось в его Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пропагандист заявил, что новый принятый президентом Украины санкционный список – "смешной". Именно по этой причине, вероятно, Корчевников и решил прокомментировать решение СНБО.

"По поводу этого имею сказать только одно: запрет на въезд в Украину у меня был и прежде, с 2014 года. Это не помешало приезжать мне в Киев по работе и паломничать по святым местам Украины дважды за этот период", – написал россиянин, который годами учился мастерски лгать миллионам людей.

Он показал фото, сделанное якобы в 2020 году, а также пошутил, что в столице Украины его готовы с радостью встречать.

"Всех своих киевских друзей благодарю за приглашение. Скоро приму", – пофантазировал телеведущий.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Корчевников опубликовал фотографии из Донецкой области и попытался доказать, что Донбасс – это российская территория. По мнению пропагандиста, Украина ненавидела этот регион, как и аннексированный Крым.

Впоследствии он расплакался в прямом эфире из-за провала мобилизации. Артисту стало очень досадно, что многие россияне сбежали из страны, не желая убивать украинцев и умирать в чужом государстве.

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