Зеленский подписал указ о санкциях против еще почти 200 деятелей культуры из РФ: список

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении деятелей российской культуры. В санкционный список вошли около 200 представителей страны-агрессора, поддержавших войну России против Украины.

Видео дня

Поименный перечень лиц, против которых Украина вводит санкции, утвержден указом Зеленского №23/2023. Он появился на сайте президента Украины.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 января 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в тексте указа.

Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня опубликования – 15 января.

Новость дополняется.