Прогуливали, пили водку и курили: кто из украинских звезд плохо учился в школе. Архивные фото

Звездные двоечники доказывают, что плохой табель в школе никак не влияет на успех в будущем. Будущие украинские певицы прогуливали занятия, получали двойки и хитростью пытались повысить свою успеваемость.

Солистка "Go_A" Екатерина Павленко всегда сидела на последней парте в компании "отстающих", а Злата Огневич устраивала себе выходные посреди недели. OBOZREVATEL рассказывает, какими в школе были украинские селебрити.

Настя Каменских

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Настя Каменских хорошо училась до 6 класса, но потом просто подделывала себе оценки в табеле. Звезда больше всего ненавидела алгебру, а вот иностранные языки любила. Учитель не раз говорил отцу Каменских, что у нее проблемы с математикой, а он отсмеивался, что купит дочке калькулятор. Более того, в интервью "Світському життю" певица рассказала, что уже в 14 лет начала пить водку.

Ольга Сумская

Украинская актриса Ольга Сумская ненавидела физику, химию и алгебру. Звезда рассказала "ТСН", что получала хорошие оценки, потому что сосед по парте давал ей списывать. Сумская также ставила сама себе четверки в журнал, чтобы не получить двойку в конце года. А вот по гуманитарным предметам у будущей артистки было всегда "отлично".

Юрий Горбунов

Украинский ведущий Юрий Горбунов в начальных классах был отличником, а затем стал рокером. В старшей школе обучение интересовало его меньше, чем рок-группа и девушки. Об этом Горбунов рассказал "Комсомольской правде".

Екатерина Павленко

Солистка группы "Go-A" Екатерина Павленко до 5 класса хорошо училась, а потом пошла в музыкальную школу и потеряла интерес к учебе. Звезда призналась "Світському життю", что сидела на последней парте, получала тройки и считала время до того, как закончится урок.

Джамала

Джамала также призналась, что не любила химию и другие науки, поскольку тройки по этим предметам испортили выпускной аттестат певицы. В то же время ее знали все учителя благодаря сильному голосу.

Злата Огневич

Украинская певица Злата Огневич поделились с подписчиками в Instagram, что в школе ее больше интересовали мальчики, чем учеба. Звезда прогуливала и нередко устраивала себе выходные. Злата также пробовала курить в подростковом возрасте. Злате тяжело давались точные науки, но она любила литературу.

Ирина Билык

В школе Ирина Билык часто списывала и пыталась найти любой повод, чтобы пропустить занятия. Она организовывала творческие вечера, поэтому учителя позволяли не ходить на некоторые уроки. Билык рассказала "ТСН", что не любила физкультуру и точные науки.

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