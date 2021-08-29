Чем отличаются иностранные школы от украинских: шведский стол у финов и веселая среда у корейцев

С 1 сентября в украинских школах начинается учеба. Интересно, что во многих странах мира учебный процесс заметно отличается от украинского.

В столовых Италии подают пиццу вместо супа, в Швеции ученики пользуются только простым карандашом, а в Японии учителя фиксируют даже незначительное опоздание детей на урок. OBOZREVATEL пишет о главных отличиях иностранных и украинских школ.

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В итальянских школах еда платная. Часто подают пиццу, вместо привычного в Украине супа. Ученик может выбрать гарнир с овощами, мясо или рыбу. Также дают фрукты и негазированную минеральную воду.

В Италии не обращают внимание на каллиграфию, а урок физкультуры проходит раз в неделю.

В украинских учебных заведениях с 1 по 4 классы ученики питаются бесплатно, если соответствующее решение принял горсовет. Повара готовят исключительно по меню, которое не обновляли десятки лет. Если детям не нравится каша, салат или борщ, они не могут поменять блюдо. Сейчас проходит реформа школьного питания, но она пока введена не во всех школах.

Меню в японских школах составляют диетологи, а блюда подают прямо в классе. В то же время учат различать, где белки, жиры и углеводы.

В Японии дети носят одинаковую форму и у каждого есть даже высокие носки с эмблемой учебного заведения.

Также ученики не имеют права опаздывать на урок, ведь в конце года им могут не выдать сертификат об окончании семестра.

В Украине дети должны одеваться в деловом стиле на свой вкус. Некоторые школы требуют носить школьную форму синего, черного или коричневого цвета.

В школах Южной Кореи ученики могут прогулять 15 дней в году без уважительной причины.

Также после уроков есть традиция вместе с одноклассниками выполнять домашнее задание.

Дети обязаны съесть на завтрак все блюда. Если ребенок не доел, учитель имеет право его наказать.

Среда – короткий день и мало занятий, чтобы дети могли отдохнуть посреди недели.

В Украине в некоторых школах сокращенный день в пятницу, тогда нет контрольных работ и последних уроков.

Ранее в Украине пугали учеников, что они могут остаться на второй год, но подобная практика не распространенная.

Во Франции многих детей оставляют на повторный семестр, если они плохо усвоили знания.

Во французских школах не носят школьную форму.

Нумерация классов наоборот: самые младшие учатся в 12 классе.

В Финляндии кандидатов на учительскую должность отбирают по строгому конкурсу, а преподают только магистры.

Также в финских столовых есть шведский стол, где дети могут выбрать блюда, которые им нравятся.

В отличие от украинских учебных заведений, в Финляндии не собирают у родителей деньги на ремонт.

В Украине родители тратят немалые средства, чтобы собрать ребенка в школу. Дети обычно сами добираются на общественном транспорте.

В Швеции тетради, ручки, карандаши и другие принадлежности предоставляет государство. Также обеспечивают проезд учеников на школьном автобусе и питание.

В шведских школах нет фиксированного учебного года, учителя самостоятельно определяют срок каникул.

В Турции в школах везде установлены мусорные контейнеры для бумаги, пластика, батареек и пищевых отходов. Таким образом у детей вырабатывается полезная привычка, и они учатся заботится об окружающей среде.

Вместо привычных столовых в учебных заведениях есть киоски с едой, где дети смогут приобрести обед.

В Украине лишь в некоторых школах учат сортировать мусор.

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