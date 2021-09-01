Снова в школу: звезды рассказали о том, какими были учениками

Школа – это сложно, нервно, выматывающе, но прекрасно. И такой ее делают именно те, кого принято ругать за шум, плохое поведение и рисунки на партах. Школа без детей – это стены, внутри которых сидят люди со скучной бумажной работой. И учитель становится учителем только при наличии учеников.

Мы попросили артистов и ведущих коротко вспомнить, какими школьниками они были: тихонями, "любимчиками" или хулиганами? Читайте ответы!

NIKITA LOMAKIN: мама была преподавателем, а брат – не просто отличником, а супергением школы по математике и физике. Их все очень уважали. Я пошел той же дорогой – в физико-математический класс. Даже несмотря на то, что я вел себя и учился хорошо, мне все равно говорили, что я не дотягиваю до уровня своего брата. Часто слышал в свой адрес: "Лучше иди пой". Вот и пою, у меня это действительно получается лучше! (Смеется.)

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GROSU: я была отличницей, даже несмотря на то, что из-за частых переездов поменяла несколько школ. Мне было легко находить общий язык с одноклассниками. Больше скажу: мне как-то удавалось и тусить, и с хорошими оценками домой приходить, и выступать.

Самые яркие воспоминания с 1 сентября связаны с тем, как в первых двух классах в Черновцах, где я училась вместе с двоюродными братьями, хулиганила я вместе с ними тоже знатно. Спасибо за то, что они меня всегда прикрывали. Могла и футбольным мячом окно разбить, но на меня никто никогда и не думал! (Смеется.)

Сергей Мироненко: в средней и старшей школах ниже "четверки" не получал. Несмотря на это, "заучкой" не был и даже хулиганил. Когда учился во втором классе, взял дома деньги, чтобы накупить жвачек и продавать. Перед этим вытащил фантики, то есть, самое ценное, потому что их все собирали! (Смеется.) Жвачки же – запечатал обратно и стал из себя изображать бизнесмена. (Улыбается.) Когда все выяснили учителя, маму вызвали в школу. Тогда я впервые получил капитальный выговор.

Marietta: я была очень активной: много выступала на мероприятиях, ездила от школы на конкурсы, а также – по "обмену" во Францию, Германию... В школе я впервые узнала, что такое буллинг. Меня очень сильно обижали ребята из класса. В целом, школа показала мне, что чем больше ты делаешь, тем лучше к тебе относятся окружающие. Поэтому у меня всегда были отличные оценки! (Улыбается.)

Анна Тринчер: в моей жизни было много школ, целых семь за одиннадцать лет учебы. Я всегда была активной и участвовала во всех школьных мероприятиях, конкурсах... Учителя, как мне кажется, недооценивали меня, мало хвалили. А вот ругали часто... Например, что, мол, пришла в школу не в форме, а в модном шарфике. Даже вызывали на собрания и перед всем классом ругали за внешний вид. Но я не отступала: я боец с детства – и по сей день добиваюсь своего.

Андрей Черновол ("Червона Рута", М1): я из тех школьников, которые учатся на "отлично", но ведут себя отвратительно. (Улыбается.) В табеле у меня практически не было оценок ниже 10, но дневник пестрил замечаниями типа: "съел цветок учителя", "кувыркался в коридоре", "на уроке математики имитировал звуки животных". Я обожал школу и не понимал ребят, которые ее прогуливали. Потому что в школе со мной происходило все самое интересное. Плюс бонусом я получал знания. (Улыбается.)

Оля Цибульская ("WEEKEND із М1", М1): школа – это одна из первых сцен с возможностью выступать, даже отвечая на вопросы и рассказывая стихи; это первые победы, первое разбитое сердце, это настоящие эмоции! Помню, в 5 классе прихожу на торжественную "линейку" – у моей одноклассницы грудь выросла, а у меня – нет. Я настолько расстроилась, что мама, чтобы утешить меня, пошла в магазин и купила мне бюстгальтер с пуш-апом. Тогда я чувствовала себя счастливой и взрослой!

Сама не осознаю до конца, что я мама школьника! Мой Нестор ждал 1 сентября. Надеюсь, он не разочаруется и влюбится в школу, а школа, в свою очередь, влюбится в Нестора!

Сергей Алексеич ("Найкращі куми України", "Щоденне SHOW", М1): я был непростым школьником! Часто подбивал всех сбежать с урока или устроить веселый пранк над учителем! Мои родители были частыми гостями в кабинете директора. Все усугублял тот факт, что завуч школы жила прямо над нами (привет, мои родные Ромны!), поэтому ежедневный "отчет" о моем школьном поведении за чашкой вечернего чая был транслирован родителям! По повелению у меня всегда был "неуд". Но! Я был очень артистичным – и поэтому весь культмассовый сектор школы был на моих плечах! Осенние балы, выпускные, новогодние утренники – наша школа всегда побеждала по уровню проведения культурных мероприятий.

Сегодня я веду свою дочь во второй класс – и понимаю, какой это большой и важный труд – профессия учителя! Низкий вам поклон за дорогу в жизнь!

СолоХа ("Найкращі куми України", М1): в школе я была отличницей, хорошо училась, поэтому родителей не вызывали. Всегда участвовала в КВН и пела в школьной рок-группе.

Мила Еремеева ("Щоденне SHOW", "TopTikTok", М1): я ловко балансировала между отличниками и бунтарями. Но иногда родителей вызвали в школу, потому что характер свой я демонстрировала. 1 сентября обожала! Так приходишь в школу – и сразу заметны изменения: кто повзрослел, кто загорал все лето, а кто помогал бабушке на огороде. Находишь новую симпатию в лице старшеклассников, например. Заметно, что учиться я забывала? Но, тем не менее, любила задавать постоянно учителям вопросы и с любопытством ждать ответа.

Галина Завийская ("Міністерство Прем’єр", М1): очень любила читать! Тем более, что активное чтение поощрялось наклейками, из которых можно было собрать солнышко. Кто больше читал – у того "солнце" было посолиднее. (Улыбается.) Так что моей целью было собрать самое масштабное "солнце", а девочка я боевая! (Смеется.) Вообще я вела все школьные праздники, а после одного из выступлений – ко Дню гимназии – учительница химии так прониклась моим пением, что засчитала контрольные "автоматом"! Так что учителям нравились мои способности к вокалу и танцам.

Денис Жупник ("Міністерство Прем’єр", М1): школьником я был ужаснейшим! Дневник был еженедельно красным от замечаний типа "їв кімнатні квіти", "збив із ніг вчителя!". Однажды родители решили меня подпугать: сказали, что после очередной "двойки" не знают, что со мной делать и поэтому отправляют в школу для трудных детей. Даже подыграли, что привозят меня туда, показали, где она находится – а я и смирился! (Смеется.) Позже, когда мы переехали из Новой Каховки в Херсон и я поступил Лицей искусств, все изменилось и мое плохое поведение получило творческое русло для реализации.

Виктория Батуи ("Хітова дюжина", М1): я была суперприлежной ученицей и отличницей до 6-го класса. Потом, с появлением химии, физики и геометрии я "скатилась", но никогда не была хорошисткой. Учеба в гуманитарной школе мне нравилась, иностранные языки давались мне легко. Родителей никогда не вызывали, представляете? (Смеется.) Да и вообще: вопросов с обучением не было, все в классе меня очень любили.