Осадчая резко обратилась к оправдывающим Меладзе украинцам и рассказала о его настоящей позиции: боится с 2014 года

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая отреагировала на неоднозначную позицию музыканта Валерия Меладзе, которую он продемонстрировал после скандала в Дубае. Звезда "Світського життя" гневно обратилась к его поклонникам-украинцам, оправдывающим артиста, и рассказала о трусости артиста.

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По словам ведущей, Меладзе с 2014 года не хочет давать интервью, чтобы избежать вопросов о российско-украинской войне. Об этом она рассказала в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Надеюсь, что тема из Меладзе на концертах в Киеве закрыта навсегда? И все поклонницы танцев мотылька перестанут рассказывать, что он за нас и вообще грузин", – начала Екатерина Осадчая.

Известный интервьюер раскрыла, что певец боялся разговаривать с журналистами после нападения России на Украину в 2014 году, поскольку избегал публичного обсуждения своей позиции.

В том, что творчество аполитического исполнителя было популярно в Украине, Осадча обвинила сограждан, "скучавших по ватной лирике".

"Кстати, этот бравый грузин боялся давать интервью после 14 года, ведь выказать свою поддержку Украине не мог. Но продолжал на убогой сцене без каких-либо элементов шоу собирать по несколько аншлагов подряд, ведь находились скучавшие по ватной лирике украинцы", – написала ведущая.

Напомним, на российской новогодней вечеринке в Дубае Валерий Меладзе ответил проукраинскому фанату "Героям слава" и нарвался на хейт россиян. После распространения скандального видео в РФ певца захотели лишить российского гражданства, признать "иноагентом" и запретить крутить его песни в эфире ТВ и радио.

На следующий день артисту пришлось прокомментировать свой поступок. Меладзе признался в любви к обоим народам и заявил, что не хочет кому-то угождать.

Ранее OBOZREVATEL писал, что телеведущий Анатолий Анатолич высмеял лицемерие Меладзе. Детальнее об этом – читайте в материале.

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