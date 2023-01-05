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Осадчая резко обратилась к оправдывающим Меладзе украинцам и рассказала о его настоящей позиции: боится с 2014 года

Катерина Малай
Люди
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Осадчая резко обратилась к оправдывающим Меладзе украинцам и рассказала о его настоящей позиции: боится с 2014 года

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая отреагировала на неоднозначную позицию музыканта Валерия Меладзе, которую он продемонстрировал после скандала в Дубае. Звезда "Світського життя" гневно обратилась к его поклонникам-украинцам, оправдывающим артиста, и рассказала о трусости артиста.

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По словам ведущей, Меладзе с 2014 года не хочет давать интервью, чтобы избежать вопросов о российско-украинской войне. Об этом она рассказала в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Надеюсь, что тема из Меладзе на концертах в Киеве закрыта навсегда? И все поклонницы танцев мотылька перестанут рассказывать, что он за нас и вообще грузин", – начала Екатерина Осадчая.

Осадчая резко обратилась к оправдывающим Меладзе украинцам и рассказала о его настоящей позиции: боится с 2014 года

Известный интервьюер раскрыла, что певец боялся разговаривать с журналистами после нападения России на Украину в 2014 году, поскольку избегал публичного обсуждения своей позиции.

В том, что творчество аполитического исполнителя было популярно в Украине, Осадча обвинила сограждан, "скучавших по ватной лирике".

Осадчая резко обратилась к оправдывающим Меладзе украинцам и рассказала о его настоящей позиции: боится с 2014 года

"Кстати, этот бравый грузин боялся давать интервью после 14 года, ведь выказать свою поддержку Украине не мог. Но продолжал на убогой сцене без каких-либо элементов шоу собирать по несколько аншлагов подряд, ведь находились скучавшие по ватной лирике украинцы", – написала ведущая.

Напомним, на российской новогодней вечеринке в Дубае Валерий Меладзе ответил проукраинскому фанату "Героям слава" и нарвался на хейт россиян. После распространения скандального видео в РФ певца захотели лишить российского гражданства, признать "иноагентом" и запретить крутить его песни в эфире ТВ и радио.

На следующий день артисту пришлось прокомментировать свой поступок. Меладзе признался в любви к обоим народам и заявил, что не хочет кому-то угождать.

Ранее OBOZREVATEL писал, что телеведущий Анатолий Анатолич высмеял лицемерие Меладзе. Детальнее об этом – читайте в материале.

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