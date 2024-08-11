'Продалась за деньги'. Бужинская рассказала, как относится к Ане Лорак и что сделала с песней 'Королева вдохновения', которую пела со Стасом Михайловым

Певица Екатерина Бужинская, известная хитами "Україна – це ми", "Полум'я кохання", "Я дам тобі крила", рассказала, что осуждает выбор предательницы Украины и путинистки Ани Лорак. Более того, украинка еще с начала войны РФ в 2014 году отказалась от всего российского, из-за чего также перевела свой хит "Королева вдохновения", который пела со Стасом Михайловым.

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Она рассказала в интервью Telegraf, что 10 лет назад перестала общаться с российскими коллегами. Как отмечает артистка, это ее "принципиальный взгляд на эти ужасные события", хотя в начале полномасштабного вторжения РФ многие ей писали и извинялись за свое гражданство.

Можно предположить, что среди этих людей не было Ани Лорак – певицы, которая свое детство и юность провела в Черновицкой области, которую своей Родиной считает Бужинская. Как почетных уроженок когда-то их обеих удостоили звездами на аллее Славы в областном центре. Екатерина Бужинская рассказала, как она и черновчане относятся к предательнице-путинистке.

"Конечно, я Лорак осуждаю, ведь она продалась за деньги. Надо иметь совесть и достоинство и не забывать Родину и свой народ. В Черновцах на Театральной площади есть аллея Славы, где расположены "звезды" Софии Ротару, Иво Бобула, моя и других артистов. Так вот, "звезду" Ани Лорак люди разбили вдребезги, потому что они не поняли позицию, когда говорят, что искусство вне политики. В то время, когда убивают детей и украинцы страдают, не может публичное лицо молча стоять в стороне и не высказывать свое мнение по поводу происходящего", – призналась певица.

В частности, ее русскоязычный хит "Королева вдохновения", который она спела в дуэте со Стасом Михайловым в 2009 году, также лишился российского следа. Звезда этого года его украинизировала и похвасталась тем, что звучание песни стало гораздо лучше.

"Эта песня написана в 2009 году украинским автором Сергеем Бакуменко. Так сложилось, что мы ее спели дуэтом с российским артистом. С ним мы очень давно не общаемся. Эту песню я перевела на украинский, благодаря поэтессе Екатерине Костюк, и теперь спела ее вместе с Михаилом Грицканом. Стало гораздо лучше, чем был российский вариант", – объяснила она.

Напомним, Ани Лорак планирует получить российское гражданство. Известно, что она уже представила соответствующие документы. Говорят, на этот шаг предательницу подтолкнул Филипп Киркоров.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алла Пугачева жестко "прошлась" по коллеге – прокремлевскому певцу Стасу Михайлову. Ее пост стал ответом на заявление россиянина о том, что она и другие артисты-эмигранты "еще приползут к России и целовать ей ноги".

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