Алла Пугачева, которая довела россиян до истерики украинской народной песней, потролила путиниста Стаса Михайлова

Эстрадная певица Алла Пугачева записала новое видео, в котором жестко "прошлась" по коллеге – прокремлевскому певцу Стасу Михайлову. Ее пост стал ответом на заявление россиянина о том, что она и другие артисты-эмигранты "еще приползут к России и будут целовать ноги".

Алла Борисовна назвала Михайлова "муд*ком" и заверила, что не планирует возвращаться на родину, откуда два года назад переехала из-за развязанной в Украине войны. Ролик появились в ее Instagram.

Пугачева почти все обращение записывала хриплым голосом, называя себя "безголосой певицей". Так звезду обозвали хейтеры, отреагировавшие на ее новую песню.

"Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старушка Алла Пугачева. Я бы стала перед тобой на колени, да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй. Зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей Богу, скажу, что думаю. А что, я могу и сейчас! Муд*к ты, Стасик", – сказала артистка и звонко рассмеялась.

Певица отреагировала на комментарий россиянина о том, что ей якобы нельзя оскорблять РФ, ведь именно россияне сделали исполнительницу популярной.

"Для людей, которые успешные, вообще это делать нельзя. Почему? Потому что они должны понимать две простые вещи: во-первых, Россия их сделала значимыми людьми. Как только они перестанут это понимать, их не будет как личностей. Во-вторых, они на коленях еще приползут и будут стоять у России и будут целовать ноги", – заявил на днях Михайлов.

К слову, он редко комментирует позицию сознательных коллег и больше времени тратит на участие в пропагандистских мероприятиях. Так, например, в 2022 году путинист на премии "Шансон года" засветился в компании предательницы Украины Таисии Повалий.

Ранее OBOZ.UA писал, что супруги Пугачева и Галкин в последнее время не раз доводили россиян до истерики. Пародист на украинском языке пригрозил РФ Божьим судом после ракетного удара в Одессе, а Алла Борисовна записала видео под украинскую народную песню "Ой на горі два дубки".

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