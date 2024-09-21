'Приветствую, президент': Дженнифер Лопес и Мэрил Стрип поддержали Камалу Гаррис на предстоящих выборах

Звездная команда поддержки Камалы Гаррис на президентских выборах в США становится все больше. Всемирно известные актрисы Дженнифер Лопес и Мерил Стрип заявили, что их фавориткой стала 59-летняя политик.

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Об этом сообщили на странице сообщества по поддержке Гаррис в соцсети X. Знаменитости публично объявили свою позицию во время ток-шок ведущей Опры Уинфри, гостей которого стала представительница демократической партии США.

На протяжении эфира в разговоре могли принять участие голливудские звезды. В знак поддержки Камалы Гаррис в нынешних выборах к мероприятию в онлайн-формате присоединились: Дженнифер Лопес, Брайан Кренстон, Бен Стиллер и Джулия Робертс.

В частности, на связь со студией вышла и Мэрил Стрип. Когда звезда культового фильма "Дьявол носит Прада" присоединилась к программе, случайно назвала государственную деятельницу президентом.

"Привет, президент Гаррис!" – сказала актриса в прямом эфире.

Высказывание знаменитости вызвало положительные эмоции у оппонентки Дональда Трампа. Камала Гаррис шутливо ответила: "Еще 47 дней".

Напомним, первой звездой, назвавшей своего фаворита в нынешних выборах, стала Тейлор Свифт. После проведения президентских дебатов в США артистка публично заявила, что будет голосовать за Камалу Гаррис.

Этой гражданской позиции придержалась и Билли Айлиш. Самая успешная певица в мире призвали американцев избрать представителей от партии демократов – Камалу Гаррис и Тима Волза, который может стать вице-президентом.

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