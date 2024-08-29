'Думает, что он единственный и неповторимый'. Олега Винника высмеяли из-за заявления об 'очереди за дуэтом' с ним

Сеть разразилась высмеиваниями певца Олега Винника, который в 2022 году выехал в Германию и исчез из инфопространства Украины. Это произошло после его пренебрежительного заявления об огромной "очереди за дуэтом до сегодняшнего дня".

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Из-за своеобразного поведения в эфире программы "Говорить вся країна" он сразу получил замечание от журналиста Алексея Суханова, но после публикации выпуска свою критику высказали как известные медийники, так и украинцы, ранее увлекавшиеся творчеством артиста.

В студию был приглашен самый известный "клон" Олега Винника – Андрей Кравченко – которого из-за похожего стиля и черт лица часто сравнивают с беглецом. Он после якобы искренней речи бежавшего в Германию украинца отметил, что был бы не прочь с ним записать музыкальный дуэт. На это Винник дерзко заявил, что с ним многие артисты хотят создать общую песню, поэтому не сможет этого сделать с Андреем Кравченко.

"У меня до сегодняшнего дня стоит очередь за дуэтами. Мне это совершенно не интересно. Мне интересно только одно – когда наступит победа. А Андрею лучше было бы обратиться к Мадонне или Дженнифер Лопес, то будет более удачный дуэт. Потому что у них больше денег", – добавил Винник.

После премьеры этого выпуска, журналистка Алина Доротюк прокомментировала поведение артиста и отметила, что он не в теме того, что происходит в украинском шоу-бизнесе. В частности, она напомнила, что Винник очень редко выпускал общие с кем-то песни, поэтому на огромные очереди можно не посягать.

"Судя по ответам артиста, он таки сильно оторван от реалий украинского шоу-бизнеса. Во-первых, ему стоит пересмотреть очередь артистов, которые когда-то предлагали ему общий дуэт. Во-вторых, чтобы не получилось так, что Винник да и сам не предложил дуэт Андрею Кравченко, который сейчас собирает аншлаги на своих концертах и активно помогает нашим ВСУ. Как человек, который был на его концерте и которому он закинул на сбор 61 тысячу гривен – подтверждаю этот факт", – отметила Алина Доротюк.

Музыкальный критик Ваня Рассел также не обошел эту ситуацию. Он создал ироническое видео якобы диалога с Олегом Винником, где последний рассказывает о своем увлечении шутливыми песнями коллеги.

"Олег Винник все-таки согласился со мной на дуэт", – подписал этот ролик Ваня Рассел.

В комментариях под выпуском на YouTube украинцы также выразили свое разочарование Олегом Винником и назвали его "нарциссом". Они обратили внимание на то, что беглец собственноручно заработал себе плохую репутацию, но так и не перестал переходить личные границы.

"У Олега остался только нервный смех... Ну совсем не интересный нарцисс. Спасибо всем экспертам в студии, что поддержали Андрея, потому что все увидели, что Винник уже "очкнул" и начал переходить границы уважения, рассказывать о дуэтных очередях... Наверное, это ему так хочется или снится.... Уверенные в себе люди так себя не ведут, а видно, что Винник все видит и понимает, что закончилась его слава".

"Каждый человек, это личность. Андрей – отличный певец, а у Олега берет зависть, он думает, что он единственный и неповторимый. Было бы правильно, если бы он спел дуэтом с Андреем. А через свою гордость и зависть не переступил... Да и сам заработал себе плохую репутацию".

"Раньше очень любила Винника, с ситуацией его исчезновения моя приверженность наклонилась, а после его "очередь на дуэты", и "бла-бла-бла Мадонна и Лопес", упал в моих глазах, исчезло к Олегу уважение. Некрасиво, неприятно, от его интервью осталось плохое впечатление. Отныне его песни буду обходить. Кравченко самый лучший".

Украинский ведущий Слава Демин также вспомнил заявление Олега Винника о желании съездить в мировой тур со своими песнями. Он задал риторический вопрос, настоящий ответ на который, по-видимому, знает только сам певец и его близкое окружение.

"Олег Винник заявил, что собирается в мировой тур. Интересно, а почему не всеукраинский?" – написал Демин.

Напомним, Винника хейтят не только из-за проживания в Германии в самое сложное для Украины время, но и из-за подозрительного пересечения границы. Так, артист рассказал, что уехал уже после полномасштабного вторжения, 26 февраля. Продюсер Вадим Лисица заявил, что артист пересек границу в багажнике авто, за рулем которого сидела его жена.

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