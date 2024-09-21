Камала Харрис впервые отреагировала на поддержку Тейлор Свифт, за которую ее возненавидел Трамп

Вице-президент США Камала Харрис впервые отреагировала на публичную поддержку самой популярной певицы мира Тейлор Свифт в нынешних выборах. Государственная деятельница поблагодарила артистку и отметила, что восхищается ее смелостью уверенно отстаивать свои убеждения.

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Как сообщает издание InStyle, политик гордится тем, что звезда стала на сторону ее кандидатуры в президенты. Гражданская позиция исполнительницы вызвала ненависть у оппонента Камалы Харрис – Дональда Трампа.

"Я очень горжусь поддержкой, которую получила от Тейлор Свифт. Она невероятная артистка. Я действительно уважаю смелость, которую она получила за свою карьеру, чтобы отстаивать то, что считает правильным", – поделилась вице-президент.

Камала Харрис в шутку вспомнила: в прошлом году она находилась "в разных командах" с певицей. Дело в том, что политический деятель и исполнительница болеют за разные клубы по американскому футболу.

"Но кто же злится на кого-то за верность своей команде, правда?" – отметила политик.

Напомним, что после проведения президентских дебатов в США, 11 сентября, Тейлор Свифт публично заявила, что на выборах этого года будет голосовать за Камалу Харрис. По мнению 34-летней знаменитости, политический деятель, в отличие от своего оппонента Дональда Трампа, честный и одаренный лидер.

После публичной поддержки звездой нынешней вице-президента, американский политик резко высказался об артистке. На собственном сайте Truth Social Дональд Трамп заявил: "Я ненавижу Тейлор Свифт".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что самая успешная певица в мире поддержала Камалу Харрис на предстоящих выборах.

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