Принцы Уильям и Гарри встретились, чтобы открыть статую леди Ди. Фото

Принцы Уильям и Гарри встретились, чтобы открыть статую в честь их матери принцессы Дианы. Братья собрались вместе в обновленном Затонувшем саду Кенсингтонского дворца.

Это было их первое совместное появление на публике после похорон принца Филиппа. О том, как выглядит статуя в честь леди Ди – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Мы помним ее любовь, силу и характер. Качества, которые сделали ее силой добра во всем мире. Мы хотим, чтобы она была с нами каждый день", – сказали герцоги.

Они надеются, что статуя "навсегда останется символом ее жизни и наследия", и поблагодарили всех тех, кто хранит память о принцессе Диане.

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На кадрах видно, что братья смеялись и разговаривали друг с другом. К слову, статую установили в Затонувшем саду, так как это было одно из самых любимых мест леди Ди.

Напомним, после скандального интервью Гарри и его жены Меган Маркл отношения между братьями ухудшились. Ранее принцы Уильям и Гарри вместе покинули часовню Святого Георгия после церемонии прощания с их дедушкой – принцем Филиппом. Братья встретились впервые с марта 2020 года. По словам инсайдеров, вместе с герцогами была замечена и супруга Уильяма Кейт Миддлтон. По дороге "королевское трио" мило общалось, что и попало в объективы телекамер.

Как сообщал OBOZREVATEL, принцы Уильям и Гарри обменялись сообщениями о громкой победе Англии над Германией на Евро-2020. Но при этом отношения братьев остаются натянутыми.