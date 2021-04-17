Гарри и Уильям впервые пообщались после похорон принца Филиппа. Фото и видео

Юля Ухина
Юля Ухина
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Принц Уильям и принц Гарри

Принцы Уильям и Гарри вместе покинули часовню Святого Георгия после церемонии прощания с их дедушкой – принцем Филиппом. Братья встретились впервые с марта 2020 года.

Об этом сообщает издание Daily Mail. По словам инсайдеров, вместе с герцогами была замечена и супруга Уильяма Кейт Миддлтон. По дороге "королевское трио" мило общалось, что и попало в объективы телекамер (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Принцы Гарри и Уильям вместе покинули часовню после похорон своего дедушки
Принцы Гарри и Уильям пообщались после похорон своего дедушки
Прин Гарри, принц Уильям и Кейт Миддлтон

Отметим, что во время похоронной процессии Уильям и Гарри не шли рядом. Между ними находился их кузен Питер Филлипс, как ранее приказала Елизавета II. Братья не обращали внимания друг на друга и держали дистанцию.

Принц Гарри и принц Уильям на похоронах принца Филиппа
Принц Гарри и принц Уильям шли порознь во время похоронной процессии

Известно, что после скандального интервью Гарри и его жены Меган Маркл отношения между братьями ухудшились. Однако, похоже, что потеря дедушки заставила принцев найти общий язык. Напомним, беременная вторым ребенком Маркл не смогла присутствовать на похоронах из-за рекомендаций врачей.

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