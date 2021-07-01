Принцы Уильям и Гарри обменялись несколькими сообщениями по телефону – СМИ

Принцы Уильям и Гарри обменялись сообщениями о громкой победе Англии над Германией на Евро-2020. Но при этом отношения братьев остаются натянутыми.

Об этом сообщает издание The Sun. Отмечается, что у герцогов есть "негласное соглашение" отложить свои разногласия в честь дня памяти принцессы Дианы.

Как стало известно, Уильям и Гарри обменялись несколькими сообщениями по поводу победы Англии во вторник, 29 июня. Они оба являются ярыми фанатами футбола.

Таким образом взаимная любовь к спорту помогла герцогам разрядить напряженность между ними. Королевские источники говорят, что отношения между братьями очень натянуты.

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"Принцы оба достаточно взрослые, чтобы отложить любые чувства в сторону, и чтобы день памяти принцессы Дианы прошел без сучка и задоринки", – отметил инсайдер.

Известно, что после скандального интервью Гарри и его жены Меган Маркл отношения между братьями ухудшились. Напомним, ранее принцы Уильям и Гарри вместе покинули часовню Святого Георгия после церемонии прощания с их дедушкой – принцем Филиппом. Братья встретились впервые с марта 2020 года. По словам инсайдеров, вместе с герцогами была замечена и супруга Уильяма Кейт Миддлтон. По дороге "королевское трио" мило общалось, что и попало в объективы телекамер.

Как сообщал OBOZREVATEL, принцы Гарри и Уильям побеседуют наедине после открытия статуи в честь принцессы Дианы. Таким образом, возможно, братья наладят свои отношения.