Принцы Гарри и Уильям выступят отдельно друг от друга на открытии памятника принцессе Диане – СМИ

Принц Уильям и герцог Сассекский Гарри на церемонии открытия статуи их матери, принцессы Дианы, выступят с отдельными речами. На данный момент братья переживают серьезный разлад в отношениях.

Об этом пишет издание Daily Mail. Как сообщает инсайдер, принцы Уильям и Гарри сделают все возможное, чтобы оказаться на открытии мемориала, так как они вместе заказали статую.

"Для них это очень важно. Конечно, есть надежда, что память о Диане поможет восстановить их отношения, но сейчас это кажется еще долгой дорогой", – сказал инсайдер.

Отмечается, что открытие статуи состоится в Лондоне в июле в честь 60-летия Леди Ди, которая погибла в автокатастрофе в 1997 году.

"Можно было подумать, что Гарри и Уильям подготовят совместное заявление, но это не так. Каждый из них настоял на том, чтобы произнести свою собственную речь. Они не выступят единым фронтом", – добавил источник.

О непростых отношениях двух принцев говорят давно. А после интервью Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри братья и вовсе перестали общаться друг с другом.

Напомним, ранее стало известно о том, что принц Уильям чувствует себя крайне некомфортно, разговаривая с принцем Гарри по телефону, после того, как тот "слил" информацию об их частной беседе. Герцога Кембриджского смущает то, что его брат исказил информацию.

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