Принцы Гарри и Уильям выступят отдельно друг от друга на открытии памятника принцессе Диане – СМИ
Принц Уильям и герцог Сассекский Гарри на церемонии открытия статуи их матери, принцессы Дианы, выступят с отдельными речами. На данный момент братья переживают серьезный разлад в отношениях.
Об этом пишет издание Daily Mail. Как сообщает инсайдер, принцы Уильям и Гарри сделают все возможное, чтобы оказаться на открытии мемориала, так как они вместе заказали статую.
"Для них это очень важно. Конечно, есть надежда, что память о Диане поможет восстановить их отношения, но сейчас это кажется еще долгой дорогой", – сказал инсайдер.
Отмечается, что открытие статуи состоится в Лондоне в июле в честь 60-летия Леди Ди, которая погибла в автокатастрофе в 1997 году.
"Можно было подумать, что Гарри и Уильям подготовят совместное заявление, но это не так. Каждый из них настоял на том, чтобы произнести свою собственную речь. Они не выступят единым фронтом", – добавил источник.
О непростых отношениях двух принцев говорят давно. А после интервью Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри братья и вовсе перестали общаться друг с другом.
Напомним, ранее стало известно о том, что принц Уильям чувствует себя крайне некомфортно, разговаривая с принцем Гарри по телефону, после того, как тот "слил" информацию об их частной беседе. Герцога Кембриджского смущает то, что его брат исказил информацию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл в интервью телеведущей Опре Уинфри намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены цветом кожи будущего малыша.
Затем Маркл шокировала заявлением о том, что их маленький сын не станет принцем и не получит личную охрану, "поскольку родители не хотели, чтобы он становился принцем и планировали нарушить протокол".
В британской королевской семье заявили, что они обеспокоены расовым вопросом и переживают из-за трудностей, которые пришлось пережить супругам. Кроме того, в Букингемском дворце добавили, что Гарри, Меган и Арчи "всегда будут любимыми членами семьи".