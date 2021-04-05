Принц Уильям заявил, что Гарри исказил их "слитый" разговор

Принц Уильям чувствует себя крайне некомфортно, разговаривая с принцем Гарри по телефону, после того, как тот "слил" информацию об их частной беседе. Герцога Кембриджского смущает то, что его брат исказил информацию.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источник. По словам инсайдеров, Уильям теперь опасается, что любые их разговоры с Гарри в будущем могут стать достоянием общественности, что навредит его репутации.

"Уильям говорит, что это был дешевый способ раскрыть подробности их личного разговора", – добавил источник.

Принц Уильям и принц Гарри

Ранее телеведущая Гэйл Кин, в эфире канала CBS сообщила, что разговаривала с принцем Гарри и его женой Меган Маркл после их скандального интервью Опре Уинфри. Она заявила, что по словам пары, переговоры герцога Сассекского с отцом Чарльзом и братом Уильямом были "непродуктивными".

Также Гэйл добавила, что никто из членов британской монаршей семьи не подумал связаться с самой Меган.

Как сообщал OBOZREVATEL: