Украинская певица Анастасия Приходько неожиданно пропиарила российского певца Иракли, которого недолюбливают в Европе. Она ехала в машине под песню путиниста.

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Соответствующее видео Приходько опубликовала в Instagram. Под композицию "Вова-чума" знаменитость ехала с недовольным лицом.

Свой поступок певица пояснять не стала. Стоит отметить, что путинист Ираклий Пирцхалава после начала полномасштабной войны в Украине сталкивается с серьезными проблемами в европейских странах. В Латвии артиста занесли в "черный список", запретив ему въезд в страну на неограниченный срок.

В родной Грузии певца тоже откровенно недолюбливают, поскольку он продает недвижимость россиянам и включает в своем ресторане русскую музыку, а также всецело поддерживает Кремль. Иракли также развернули на границе с Молдовой и без объяснения отправили в Москву.

Примечательно, что в одном из последних интервью Приходько заступилась за язык страны-агрессора и повторила пропагандистские нарративы. Она утверждала, будто в Украине ущемляют русскоязычное население.

"Я постоянно говорю, что для меня тот, кто имеет паспорт гражданина Украины – украинец. Я не виновата в том, что когда я училась в школе имени Лысенко, мне все преподавали на русском, – утверждала она. – Не виновата, что политики не занимались продвижением украинской культуры. Я спокойно общалась по-русски. В 2014 году лично для себя решила, что я обязана знать украинский язык, если защищаю интересы своей страны. Но я не должна навязывать его другим".

Ранее OBOZ.UA писал, что Приходько оскандалилась заявлением по поводу вступления Украины в ЕС. Она возмутилась отсутствием проведенного референдума по поводу желания людей быть частью Евросоюза.

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