Украинская певица, представитель РФ на "Евровидении 2009" Анастасия Приходько высказалась против вступления Украины в Евросоюз. Она шаблонно собрала все негативные аспекты, которые являются индивидуальностью некоторых стран, и приписала их будущей Украине в составе коалиции. В частности, артистка возмутилась отсутствием проведенного референдума по поводу желания людей быть частью ЕС.

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Певица беспокоится о рынке труда, который якобы весь заполонят жители запада и центра Европы, расчеты якобы в евровом эквиваленте, закрытые магазины в выходные и многие другие аспекты. Анастасия Приходько поделилась своим мнением в TikTok.

"Я против того, чтобы быть в Европейском Союзе. Объясню почему: все эти яхты-заводы-параходы, которые строились в Европейском Союзе, они начнут строиться у нас. Относительно этого люди начнут приезжать, их специалисты, которые разбираются в этом оборудовании и будут работать у нас. А где будем работать мы?" – задала риторический вопрос певица.

По этой же логике любая страна после присоединения к Европейскому Союзу имела б проблемы с рынком труда, а зарубежные работники вытеснили бы своих граждан. Причем должно это касаться всех сфер услуг.

Приходько добавила, что не желает высоких коммунальных тарифов, как в Европе, однако она упустила тот факт, что для их расчета принимают во внимание разные аспекты: от стоимости импорта до обслуживания электроподстанций, поэтому цены в каждой стране отличаются.

Она также затронула вопрос огромной очереди в больнице, хотя в Украине система записи к врачу намного упрощена и приравнивать ее к европейской нет необходимости.

"Я не хочу таких больниц, которые есть в Европейском Союзе, потому что я хочу попасть к врачу тогда, когда я хочу, а не ждать неделями в очереди, чтобы мне просто дали рецепт, и я сходила купила себе "Анальгин", – продолжила артистка.

Приходько смешала бюрократические вопросы Германии, сиесту в Испании и другие нюансы разных стран и представила их под соусом проблемы всего ЕС, а не особенности конкретного государства. Например, чтобы избежать большого количества документов, которые еще и, к слову, присылают физическими письмами домой, украинцы создали "Дію", значительно упрощающую решение бюрократических вопросов. В частности, артистка упустила тот факт, что Польша, Болгария, Чехия, Дания, Венгрия, Румыния и Швеция имеют собственную валюту, а не евро. Поэтому вполне реально, что после вступления в ЕС Украина в дальнейшем будет пользоваться гривнами.

"Я не хочу такой бюрократической истории вроде того, что происходит в Германии, что такие талмуды бумаг с собой носят. И жить по бумагам. И если твои соседи увидят, что ты прижимаешь мусор в мусорном баке, тебе выпишут штраф в 500 евро. Я не хочу этого. Я не хочу евро вообще, меня очень устраивает моя гривна. И я не хочу сиесты. Я не хочу, чтобы посреди белого дня, когда я хочу купить что-нибудь в магазине, он был закрыт на 2-3 часа. Это кого вообще интересует? Ну, я против", – заявила она.

Певица вспомнила слова первой леди Елены Зеленской по поводу желания вступить в ЕС и отвоевывания оккупированных территорий "ради европейских ценностей".

"Я воюю не за европейские ценности. Я вам хочу сказать, что война сейчас повсюду. Она идет по всей стране. Не только понимание того, что танки, пушки и нуль. Еще есть война, которая идет в интернете. Это тоже мощная цифровая война. Война – то, что происходит со светом и с водой, это также война. Тарифы – это война. Оставшиеся в Украине люди воюют. Нет человека, который не воюет. Когда мы остаемся и проходим этот очень сложный путь без воды, без света, в такую жару, мы стараемся еще работать, и мы просто не покидаем свой участок, будь то дом, квартира. Но это то, что мы приватизировали, то, что мы купили, – это наша маленькая земля. И мы остаемся на ней, но мы проходим такой трудный, очень трудный путь", – резюмировала Анастасия Приходько.

В комментариях многие украинцы ее поддержали и, идентично российской методичке, заявили, что Украине лучше быть самостоятельной страной, и не пристать ни на сторону Европейского Союза, ни на сторону РФ. "Нам нужен хороший хозяин в стране", – выразили подписчики Приходько свое желание быть страной с диктаторским режимом, идентичным тому, что творит глава России Владимир Путин.

Для некоторых люди, погибшие на Майдане Независимости во время Революции Достоинства – "кучка наркоманов", а кто-то якобы считает, что, если бы Украина в 2021 году отказалась от желания вступить в НАТО, то и "войны не было". Хотя война, развязанная РФ, началась еще в 2014 году и в то время продолжалась, а почему-то люди этот момент упускают.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сентябре 2023 года Анастасия Приходько оскандалилась из-за дружеских фото с пророссийским "журналистом" Максом Назаровым, работавшим на каналах кума Путина, коллаборанта Виктора Медведчука, где легитимизировал российских боевиков на Донбассе.

Известно, что в 2009 году она представляла Россию на "Евровидении" с песней "Мамо". Поэтому между Приходько и Ириной Федишин после начала полномасштабной войны произошла перепалка. О других скандалах певицы можно ознакомиться в материале.

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