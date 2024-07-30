Иракли запретили въезд в Латвию: кто еще из российских звезд-путинистов в 'черном списке'

Министерство иностранных дел Латвии занесло российско-грузинского певца-путиниста Иракли (настоящее имя – Ираклий Пирцхалава) в так называемый черный список лиц для Латвийской Республики. Ему запретили въезд в страну на неограниченный срок, поэтому планируемый в августе концерт он провести не сможет.

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Как сообщает министр иностранных дел Латвии Байба Браже в соцсети X, решение было принято на основе Закона об иммиграции. Таким образом, артиста-путиниста решили наказать за российские "братские" нарративы и подогрев пропаганды.

"Я решила внести Ираклия Пирцхалава в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики (persona non grata), и запретить ему въезд в Латвийскую Республику на неопределенный срок. Решение принято в соответствии с частью 2 статьи 61 Закона об иммиграции", – сообщила Байба Браже.

Реакция путиниста была почти мгновенной. Он попытался манипулировать европейскими ценностями и заскулил об отмененном концерте и отсутствии в творчестве упоминаний о войне.

"Я абсолютно удивлен! И это ваша европейская свобода и толерантность? Почему мы должны быть толерантны только к ЛГБТ? А к артистам, работающим и в России, и в Грузии, и в других странах мира? Чего они боятся, вот вопрос. К чему я могу призвать: до революции, свергнуть правительство Латвии? Это ж смешно!" – прокомментировал Пирцхалава.

В мае 2022 года правительство Латвии также запретило въезд в страну Филиппу Киркорову, Владимиру Винокуру, Евгению Петросяну и Ирине Винер-Усмановой. Их тоже включили в список лиц non grata.

Год назад Иракли также наказали грузины. Он долгое время в родной стране распространял русские нарративы. Артист, открывший в Батуми ресторан MamaAsia и агентство недвижимости People Estate, выдал несуразную ложь о "20-30 оппозиционеров", тогда как весь мир наблюдал за кадрами, где тысячи грузин с плакатами "встречали" российский лайнер и самолет.

А уже после того, как ему за это прилетело, пожаловался, что в родной Грузии Иракли недолюбливают. Его деятельность часто сталкивается с проблемами из-за связей с Россией. Певца критикуют за то, что он продает недвижимость россиянам и включает русскую музыку в своем ресторане.

Ранее OBOZ.UA писал, что Иракли в декабре 2023 года развернули на границе с Молдовой и без объяснения отправили обратно в Москву с просьбой не обижаться. Он не мог попасть на свои запланированные концерты.

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