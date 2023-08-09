Российский певец Иракли сбежал в Грузию и опозорился глупой ложью об оппозиции, за что был наказан грузинами

Российский певец-путинист Иракли (настоящее имя – Ираклий Пирцхалава) был наказан грузинами, среди которых сеял нарративы "русского мира". Артист, открывший в Батуми ресторан "MamaAsia" и агентство недвижимости "People Estate", выдал несуразную ложь о "20-30" оппозиционерах, тогда как весь мир наблюдал за кадрами, где тысячи грузин с плакатами "встречали" российский лайнер и самолет.

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Из-за толпы людей даже топпропагандистка Ольга Скабеева устроила истерику и пожаловалась на "притеснения и оскорбления" российских туристов, но Ираклий решил врать "до победного". В интервью пропагандистам он выдал то, что работает по методичке Кремля (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В родной Грузии Иракли откровенно недолюбливают, посетовал он. Его деятельность часто сталкивается с проблемами из-за связей с Россией. Певца критикуют за то, что он продает недвижимость россиянам и включает русскую музыку в своем ресторане.

В конце июля исполнитель планировал организовать международную выставку недвижимости "ЭКСПО", которая преследовала цель, конечно, продвигать нарративы о "братских народах". Но мероприятие так и не состоялось, ведь оппозиционеры "наказали" артиста и сорвали его.

И даже после этого, путинист не прекратил лгать. Хотя его деятельность страдает из-за связей с террористами, он призывает россиян не верить в то, что грузины не рады их видеть.

"Помните, недавно прилетел первый прямой рейс в Тбилиси, тогда 20-30 радикалов и оппозиционеров пришли в аэропорт с протестами. Представляете эту конверсию? Всего 30 человек заставили думать многомиллионное население о том, что в Грузии не рады россиянам. Это совсем не так", – выдал пропагандист, который, очевидно, надеется обмануть граждан РФ.

Как известно, в Грузии 19 мая приземлился первый самолет из России после отмены действовавшего с 2019 года запрета прямого авиасообщения. В аэропорт тогда подошла толпа несогласных грузин и десятки журналистов.

Кроме того, недавно жители Батуми и других городов собрались на акции против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с туристами из России.

Ранее OBOZREVATEL писал, что находясь в Батуми, российская туристка заявила, что РФ "освободила" оккупированную ею Абхазию от грузин. А одного из туристов, хваставшегося тем, что он россиянин, избили местные жители.

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