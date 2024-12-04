Приходько эмоционально заступилась за русский язык и заговорила словами пропагандистов

Украинская певица Анастасия Приходько, не сдерживая эмоций, публично вступилась за язык страны-агрессора. По словам артистки, она не виновата в том, что во время ее обучения в школе все предметы преподавались на русском и добавила, что по ее мнению, люди, которые сегодня поднимают языковой вопрос, просто ругают наш народ.

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К тому же 37-летняя исполнительница решила воспользоваться популярным пропагандистским нарративом, отметив, что русскоязычное население постоянно травят в Украине. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале "Власть vs Влащенко".

"Я постоянно говорю, что для меня тот, кто имеет паспорт гражданина Украины – украинец. Я не виновата в том, что когда я училась в школе имени Лысенко, мне все преподавали на русском. Не виновата, что политики не занимались продвижением украинской культуры. Я спокойно общалась по-русски. В 2014 году лично для себя решила, что я обязана знать украинский язык, если защищаю интересы своей страны. Но я не должна навязывать его другим", – высказалась звезда.

По мнению Анастасии Приходько, каждый гражданин нашей Родины обязан знать родной язык, но не общаться на нем. Для подтверждения своего мнения артистка привела пример с беженцами, которые, убегая от кровавой войны, уехали в Германию. Она напомнила, что во время Второй мировой жители этой страны сделали много плохого для Украины. Певицу удивляет, почему же к беженцам не возникает вопросов.

Знаменитость добавила, что до 2014 года никто не интересовался, на каком языке общаются люди. По словам Приходько, все украинцы жили в мире и согласии и спокойно ездили из города в город. Однако, по ее мнению, в какой-то момент появились люди, которые начали ругать наших сограждан из-за языка.

"Почему я решила сегодня записать интервью на русском? Чтобы поддержать своих граждан, имеющих украинский паспорт. Потому что сейчас многие приедут из Курахова, Купянска, Покровска, а там половина не знает украинского. И что, мне отвернутся? Я не имею права, потому что сейчас война. Мы должны протянуть друг другу руку помощи, а не постоянно унижать, оскорблять, травить, заставлять что-либо делать", – сказала исполнительница.

Напомним, в сентябре 2023 года Анастасия Приходько попала в громкий скандал после того, как публично поздравила пророссийского журналиста Макса Назарова (настоящее имя Назар Диордица) с днем рождения. В своих соцсетях исполнительница разместила фото с пропагандистом, работавшим на NewsOne депутата-коллаборанта из партии ОПЗЖ Тараса Козака, а неофициальным владельцем был кум Путина – Виктор Медведчук. Также он светился на канале "НАШ" другого пророссийского политика Евгения Мураева. Мужчина снимал много провокативных видео и продвигал нарративы, которые могли поссорить украинцев.

Уже в 2024 году Приходько выступила против вступления Украины в Евросоюз. По мнению певицы, от этого может пострадать рынок труда, который якобы весь заполонят иностранцы, возрастут коммунальные тарифы и возникнут бюрократические проблемы. Однако артистка перечислила негативные аспекты, ориентируясь на неудачный опыт нескольких конкретных государств, который перевела на весь Европейский Союз.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что скандальная участница "Супермамы" вступилась за русский язык, потому что "не может думать на украинском".

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