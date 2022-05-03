Преследователя Златы Огневич уволили с работы и вызвали в полицию: он снова напал на певицу

Преследователя певицы Златы Огневич по имени Вадим Лебедь уволили с работы и вызвали в полицию после того, как он снова появился в жилом комплексе звезды. Артистка столкнулась с ним на парковке возле своего дома.

Об этом она рассказала в Instagram-stories. Стоит добавить, что дело против правонарушителя было открыто еще до полномасштабной войны в Украине, но сейчас, по словам знаменитости, оно не развивается из-за боевых действий (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Вы у меня спрашивали по поводу преследователя. Только что, сегодня он снова появился в жилом комплексе, где я живу. На парковке. Жду случая продолжить судебное дело, которое ожидает судебного решения", – говорится в сообщении.

Видео дня

Исполнительница рассказала, что успела снять видео с преследователем, но не захотела показывать его своей аудитории из-за того, что "не имеет сил".

Вместо этого, звезда поделилась с подписчиками скриншотом переписки, где Вадим Лебедь присылает ей свое фото, желает хорошего дня, а потом называет "дурой".

Узнав, что ее недоброжелатель работает в службе такси BOLT, артистка обратилась в компанию с просьбой уволить неадекватного мужчину и не подвергать своих клиентов опасности. В свою очередь служба ответила ей, заверив, что ограничила доступ правонарушителя к предоставлению услуг через их систему.

Кроме увольнения, в BOLT пообещали сотрудничать со звездой и полицией, предоставив необходимую информацию по официальному запросу правоохранительных органов, которые, кстати, вызвали Вадима на разговор в отделение.

Напомним: 24 января Огневич заявила, что уже три года ее преследует неадекватный мужчина, который угрожает ей и ее семье. Исполнительница обратилась за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому и мэру Киева Виталию Кличко.

После публичной огласки и заявления артистки в полицию за дело взялись правоохранители. "Сталкеру" вручили подозрение и задержали его, но позже отпустили по решению суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, правонарушитель никогда не скрывал, что хочет навредить певице и угрожал ее убить. в 2020 году сюжет с ним вышел на ТВ.