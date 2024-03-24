Представительница Грузии на Евровидении-2024 сообщила, что ее брата нашли мертвым в США: я не могу себе простить

В этом году представлять Грузию на Евровидении выпала честь певице NUTSA с песней Firefighter. Исполнительница активно готовилась к поездке в Мальме, Швеция, как вдруг в ее семье произошла трагедия. Старшего брата артистки нашли мертвым в машине в США.

Этим известием NUTSA поделилась с поклонниками в своих InstaStories. Она с особой болью призналась, что в последнее время была недостаточно близка с братом, поэтому сейчас чувствует свою вину за это.

"Сегодня моего самого красивого брата Дато нашли мертвым в машине в Америке. Я не знаю, что может быть большей бедой за эту, какую боль может почувствовать человек, я чувствую, что часть моего сердца разбита. Я не могу простить себе за то, что не имела близкие отношения с ним, особенно в последнее время, но я всегда любила его как часть своего сердца с детства, это так разрывает мое сердце, и мне так жаль, что я на самом деле потеряла свои отношения с ним, что я не понимаю, почему сама", – поделилась певица.

Представительница Грузии показала совместное фото с ныне покойным родственником, а также выразила мнение, что страдания от потери брата будут преследовать ее всю жизнь.

"Эти страдания будут следовать за мной до конца моей жизни, и эта боль, которую я чувствую сегодня, никогда не исчезнет! Дато, ты был очень хорошим братом, хорошим другом, хорошим сыном, хорошим мужем, хорошим отцом и большим патриотом своей страны! Благодарю тебя за это, мы все будем скучать по тебе и извини, что не подвезла тебя. Я люблю тебя и всегда буду любить", – обратилась к покойному брату вокалистка.

Как уже отмечалось, NUTSA представит Грузию на международной песенной арене в Мальме с песней Firefighter. Сейчас букмекеры прочат ей 17 место на Евровидении-2024.

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