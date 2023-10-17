Представитель Финляндии на Евровидении-2023 швырнул флаг Украины под стол и рассмеялся. Видео

Эпатажный представитель Финляндии на Евровидении-2023 Käärijä, занявший второе место на конкурсе и ставший любимцем фанатов, некорректно повел себя с флагом Украины. В сети распространилось видео, где артисту на сцену швырнули украинский символ, но звезда проигнорировал это.

Позже он просто переместил флаг под стол, так и не развернув его. Такое поведение певца откровенно удивило украинцев, которым он раньше желал победы. Ролик появился в Х, который раньше назывался Twitter (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Когда артист увидел, что ему швырнули сине-желтое полотно, начал махать рукой и говорить: "Нет, нет, нет". Позже он просто переложил флаг под стол и продолжил концерт, параллельно посмеиваясь.

Видео дня

В соцсетях резко раскритиковали безразличие исполнителя, который еще полгода назад выражал свою искреннюю любовь украинцам. Своим любимым участником конкурса за всю его историю автор трека Cha Cha Cha считает Верку Сердючку.

Он также тепло поддерживал Украину. Участник подчеркнул, что ему очень понравился конкурсный трек украинского дуэта TVORCHI.

"На самом деле, мне очень нравятся TVORCHI и их стиль. Песня – отличная... Хочу пожелать украинцам сил и любви. Происходящее сейчас – ужасно. Однако вы должны сразиться и победить в этой войне", – высказался эпатажный финн.

В ответ участники из Украины так мощно поддержали конкурента, что он разрыдался. Было заметно, что артист очень расстроился из-за второго места, но украинцы нашли способ его утешить.

Ранее OBOZ.UA писал, что победительница песенного конкурса Евровидение-2023 Лорин из Швеции стала единственной участницей, отказавшейся подписать украинский флаг. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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