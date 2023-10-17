Участник Евровидения-2023 от Финляндии включил дурачка после надругательства над флагом Украины в Эстонии

Финский певец Käärijä, представлявший свою страну на Евровидении-2023, прокомментировал недавний скандал с украинским флагом. Притворившись дурачком, он ответил на сообщение одного из поклонников

Об этом стало известно из социальной сети X (Twitter). Käärijä написал, что перепутал украинский флаг со шведским.

Пользователь написал артисту, что его действия выражают неуважение: "Украинский флаг, брошенный под стол, как это неуважительно, у тебя есть совесть?".

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На что певец отправил абсурдный ответ, будто бы он не знал, что это флаг Украины. "Я думал это флаг Швеции. Это моя вина!", – написал он. Käärijä объяснил, что многие вещи происходят на сцене, поэтому он не может проследить за всем.

"Очень грустно, что люди теперь ненавидят меня из-за недоразумения", – добавил артист.

Ранее OBOZ.UA писал о ситуации, которая произошла на концерте Käärijä в Эстонии. Несмотря на поддержку Украины и дружеские отношения с украинскими представителями – группой TVORCHI, с которыми певец подружился во время Евровидения-2023, артист не стал поднимать с пола сине-желтый флаг. Его на сцену бросили фанаты, но Käärijä проигнорировал этот жест.

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