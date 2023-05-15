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TVORCHI довели до слез серебряного призера Евровидения-2023 из Финляндии после выигрыша Лорин

Катерина Малай
Люди
2 минуты
6,8 т.
TVORCHI довели до слез серебряного призера Евровидения-2023 из Финляндии после выигрыша Лорин

Украинский дуэт TVORCHI мощно поддержали участника Евровидения-2023 из Финляндии Käärijä после оглашения результатов голосования и победы шведской певицы Лорин. Было заметно, что артист очень расстроился из-за 2-го места, но украинцы нашли способ его тронуть.

Видео дня

За кулисами TVORCHI и другие участники сфотографировались с серебряным призером и заявили, что для них песня Cha Cha Cha – победитель. Ролик появился в Instagram Петра Заставного (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Фотографируясь, Джеффри Кенни крикнул, что Käärijä – номер 1, а Андрей Гуцуляк начал петь Cha Cha Cha, что сразу подхватили конкурсанты из других стран.

TVORCHI довели до слез серебряного призера Евровидения-2023 из Финляндии после выигрыша Лорин

Такая мощная поддержка тронула вокалиста из Финляндии, поэтому он сразу закрыл лицо руками. Похоже, что артист заплакал, что подчеркнули в комментариях.

TVORCHI довели до слез серебряного призера Евровидения-2023 из Финляндии после выигрыша Лорин

"Согласна с TVORCHI. Он действительно номер 1", "Он заплакал", "Я хочу его обнять", "Он такой грустный", "Финляндия действительно заслуживала победу", "У меня просто сердце разрывается", – написали в комментариях.

TVORCHI довели до слез серебряного призера Евровидения-2023 из Финляндии после выигрыша Лорин

Напомним, OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения-2023. Все ключевые события эфира – в нашем материале.

Также мы рассказывали, какое место на Евровидении-2023 заняла Украина и о чем победная песня Loreen, которую обвиняли в плагиате.

Кстати, Käärijä – большой фанат украинского творчества. В одном из своих видео он рассказывал, что обожает выступление Верки Сердючки. Именно в Финляндии она выступала с хитом Lasha Tumbai, впоследствии переработанным в Russia goodbye.

Как писал OBOZREVATEL, национальное жюри Евровидения-2023 обделило Финляндию высокими баллами, а вот телезрители отдали финну самый высокий балл. Как голоса еврофанов изменили таблицу – читайте здесь.

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