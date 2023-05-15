TVORCHI довели до слез серебряного призера Евровидения-2023 из Финляндии после выигрыша Лорин

Украинский дуэт TVORCHI мощно поддержали участника Евровидения-2023 из Финляндии Käärijä после оглашения результатов голосования и победы шведской певицы Лорин. Было заметно, что артист очень расстроился из-за 2-го места, но украинцы нашли способ его тронуть.

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За кулисами TVORCHI и другие участники сфотографировались с серебряным призером и заявили, что для них песня Cha Cha Cha – победитель. Ролик появился в Instagram Петра Заставного (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Фотографируясь, Джеффри Кенни крикнул, что Käärijä – номер 1, а Андрей Гуцуляк начал петь Cha Cha Cha, что сразу подхватили конкурсанты из других стран.

Такая мощная поддержка тронула вокалиста из Финляндии, поэтому он сразу закрыл лицо руками. Похоже, что артист заплакал, что подчеркнули в комментариях.

"Согласна с TVORCHI. Он действительно номер 1", "Он заплакал", "Я хочу его обнять", "Он такой грустный", "Финляндия действительно заслуживала победу", "У меня просто сердце разрывается", – написали в комментариях.

Напомним, OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения-2023. Все ключевые события эфира – в нашем материале.

Также мы рассказывали, какое место на Евровидении-2023 заняла Украина и о чем победная песня Loreen, которую обвиняли в плагиате.

Кстати, Käärijä – большой фанат украинского творчества. В одном из своих видео он рассказывал, что обожает выступление Верки Сердючки. Именно в Финляндии она выступала с хитом Lasha Tumbai, впоследствии переработанным в Russia goodbye.

Как писал OBOZREVATEL, национальное жюри Евровидения-2023 обделило Финляндию высокими баллами, а вот телезрители отдали финну самый высокий балл. Как голоса еврофанов изменили таблицу – читайте здесь.

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