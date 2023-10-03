Несмотря на то, что украинцы уже больше полутора лет воюют против Российской Федерации, русскоязычные песни и треки предателей Украины до сих пор занимают топовые места в украинских чартах. Неспособные отказаться от враждебной культуры слушатели продвигают русские песни, что в конце концов конвертируется в вооруженную агрессию против них самих.

Так, в топ-10 самых прослушиваемых треков последней недели выбились две новых работы запроданки родом из Черкасс Анны Асти, которая на днях получила российское гражданство. OBOZREVATEL расскажет, кого еще слушают украинцы на втором году войны (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Первое место по состоянию на 3 октября занимают американский рэпер Jack Harlow и южнокорейская звезда Джонгук с хитом 3D. Песня стала открытием для всего мира и собрала около 24 миллионов прослушиваний только на YouTube за 4 дня. Юные исполнители с зажигательной песней о любви стали лидерами и среди украинцев.

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Следующие пять позиций заняли украиноязычные треки Клавдии Петровны, KRISTONKO & Dima PROKOPOV, OKS, Анны Тринчер и Макса Барских. Можно заключить, что украинцы одинаково активно слушают как уже известных звезд шоу-бизнеса, так и новые имена.

На седьмом городе неожиданно оказались россияне – группа "5утра", попавшая в украинский чарт с песней "Давай сбежим".

На 9, 10 и 24 месте можно увидеть три новых песни предательницы Украины Анны Асти, которая нагло игнорирует геноцид своего народа и спонсирует войну. На днях она получила российское гражданство и открыла бизнес – собственный лейбл, где будет продвигать русских артистов.

Среди других россиян, которых почему-то до сих пор слушают украинцы – Моргенштерн с треком "Черный русский", осудивший войну в Украине Oxxxymiron, и выступивший на шоу Малахова Ярослав Сумишевский.

Ранее OBOZREVATEL писал, что клип на украиноязычную песню "Зорепад" из одноименного нового альбома Макса Барских недавно возглавил тренды украинского YouTube. И это большой повод для радости, ведь недавно в лидерах оставался российский рэпер Моргенштерн со своим треком "Черный русский".

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