Макс Барских сдвинул Моргенштерна с первого места на YouTube: всего в топ-10 самых популярных клипов трое россиян

Клип на украиноязычную песню "Зорепад" из одноименного нового альбома Макса Барских возглавил тренды украинского YouTube. И это большой повод для радости, ведь еще недавно в лидерах оставался российский рэпер Моргенштерн со своим треком "Черный русский". Около недели певец из страны-террористки занимал первое место в топе украинских слушателей.

И даже сейчас Моргенштерн и его "Черный русский" никуда не делись из списка, а лишь опустились на вторую позицию. Более того, в топ-10 клипов украинского YouTube можно встретить еще две песни российских исполнителей, что, казалось бы, должно быть недопустимо в условиях террористической и убийственной полномасштабной войны.

Тем не менее, Моргенштерна продолжают слушать несознательные украинцы и продвигать тем самым в массы российский контент, пропагандировать его нарративы и спонсировать армию врага. Клип Алишера – это и вовсе реклама онлайн-игры про криминальную Россию под названием Black Russia.

Видео дня

За 12 дней после публикации видеоработу посмотрели больше 11 миллионов человек (на момент написания новости).

Ниже в списку разместились и другие российские артисты. На 9 месте расположился рэпер Oxxxymiron, прослушивание которого некоторые украинцы оправдывают антивоенной позицией музыканта. Закрывает десятку лидеров российский шансонье Ислам Итляшев с песней "Аппаратура".

Если опуститься еще ниже, то там также можно встретить немало артистов из РФ. На 12 месте, например, певец NЮ с треком "Я тебя обидел".

К счастью, большинство клипов все же от украинских исполнителей. Макс Барских, как мы уже отметили, сумел выбиться в лидеры. Под видеоработой на трек "Зорепад" собралось больше миллиона просмотров, и это число продолжает расти. К слову, пятерку лидеров закрывает также Барских, но уже с песней "Нове життя".

А вот второе и третье места – это переведенные на украинский язык старые хиты Тины Кароль, которые перепели OKS – "Ніченька" и SHUMEI – "Вище хмар".

Как писал OBOZREVATEL, в апреле этого года в рейтинге Apple Music "Топ-100 Украины" на первом месте расположилась композиция российских рэперов Kravz и Гио ПиКа. Аналогичная ситуация и в рейтингах Spotify. В чарте "Топ-50 трендов Украины" первое место заняла песня исполнителей из РФ Daryana и Daybe. Сознательных украинских интернет-пользователей разгневал этот факт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!