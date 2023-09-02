Как певец-предатель из Запорожья Александр Панайотов хотел помирить Украину и Россию и агитировал за Путина. Видео

Эстрадный певец, который все детство провел в Запорожье, а затем учился в Киеве, Александр Панайотов стал предателем задолго до 2022 года, когда Россия пошла полномасштабной войной на Украину. Он пытался создать образ "борца за мир" и даже продвигал "братские" нарративы, однако невооруженным глазом видно, что Панайотов руководствуется только корыстной целью – подзаработать побольше рублей.

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Во время полномасштабного вторжения, когда украинцы страдали под масштабными обстрелами и оккупацией, артист развлекал россиян. OBOZREVATEL вспомнит путь Панайотова к санкционным спискам СНБО (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Детство предателя

Различные источники указывают неодинаковую информацию о месте рождения знаменитости. Одни пишут, что Панайотов родился в Запорожье, другие утверждают, что он родом из российского Ленинграда, а в Украину переехал в 3 года.

Будущий исполнитель поступил в гуманитарный класс многопрофильного лицея №63 г. Запорожья, с 10 лет изучал музыку в детском учебном заведении. В 13 лет начал выступать на местных концертах в Запорожье.

Первые шаги к Москве

В 2002 году Панайотов уехал в Москву, чтобы попробовать свои силы на телепроекте "Стань звездой", и дошел до финала. В 2003 году он снова попробовал счастье в телеконкурсе, на этот раз в "Народном артисте" на канале "Россия". Александр занял второе место и подписал семилетний контракт с продюсерами.

В то же время он учился в Киевском государственном колледже эстрадного и циркового искусств на отделении эстрадного вокала. Обучение артист не закончил, поскольку регулярно участвовал в различных музыкальных конкурсах и разъезжал по музыкальным мероприятиям.

В 2005 году Панайотов принимал участие в отборе России на конкурсе Евровидение, однако потерпел поражение. Окончательно в Россию певец перебрался в 2010 году. Там он начал строить сольную карьеру и пиариться на всевозможных шоу.

Карьера кремлевского пропагандиста

В 2016 году украинец принял участие в российской адаптации шоу "Голос", где попал в команду к ярому украинофобу – Григорию Лепсу. С ним Панайотов согласился сотрудничать 5 лет, но чтобы промыть мозг артисту, его наставнику понадобилось меньше времени.

В январе 2017 появилась информация, что предатель может представить Россию на конкурсе Евровидения в Киеве. Сам артист, комментируя сплетни, заявил, что видит Евровидение как "песенный конкурс, объединяющий народы".

В 2018 году, когда Россия уже четыре года вела войну на Донбассе, исполнитель вместе с другими российскими звездами выпустил агитационное музыкальное видео в поддержку диктатора Путина.

В 2022 году путинист окончательно втоптал в грязь свое имя, заявившись на пропагандистский концерт в городе Ставрополь, где пожелал россиянам мира. Под аплодисменты и восторженные возгласы артист, чью родину беспощадно разрушают, спел несколько своих "хитов".

21 октября 2022 года он попал в санкционный список публичных лиц СНБО, которые прямо или косвенно поддержали военную агрессию России против Украины.

После этого он продолжил работать на российских шоу. В частности, готовится явиться в состав жюри проекта "Ты супер".

Слухи об ориентации Панайотова

Поскольку артист долго не выносил на публику свою личную жизнь, фанаты записали его в ряды гомосексуальных звезд. Впоследствии все же выяснилось, что предатель тайно женился, но это еще больше разозлило россиян. Они обвинили звезду в попытке специально посеять сомнения, чтобы привлечь к себе внимание и поехать на Евровидение.

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