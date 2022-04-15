Позитив со слезами на глазах рассказал о помощи украинским детям: кто-то в подвале сидел неделю, у кого-то больше нет дома

Популярный украинский рэпер и автор песен Алексей Завгородний, более известный под сценическим именем Позитив, с командой единомышленников создал благотворительный проект "Дети детям" в Каменец-Подольском. Вместе с коллегами по шоу-бизнесу они объединились в так называемый "звездный десант", который помогает мальчикам и девочкам со всех уголков Украины не потерять детство из-за ужасов войны.

Этим артист поделился в интервью программы "Звездный путь" (телеканал Украина). Во время своего рассказа хип-хоп-музыкант не сдержался и пустил слезу.

Идейными вдохновителями проекта стали сами дети. В одном из заведений питания в Каменец-Подольском, где мама Алексея помогала с едой для беженцев, маленькие местные жители оставляли свои игрушки, чтобы их передали одногодкам-переселенцам.

"Мы увидели, как местные детишки приносили игрушки в эту кафешку для детей, которые даже не успели забрать свои игрушки из дома, которые поехали просто голые и босые. И мы подумали, что это очень клевая инициатива, для того чтобы дети действительно чувствовали себя детьми", – вспомнил рэпер.

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Участники проекта помогают детям, которые были вынуждены с родителями бежать их горячих точек, психологически. Вместе с ними они поют, танцуют, играют и проводят различные конкурсы.

"Это проект, где дети сами им и руководят. Мы пригласили местных детей, они знакомились с детьми, которые приехали. Мы сделали небольшой мастер-класс с ними. Я фоткался, кому-то слезы вытирал, кого-то обнимал. И когда ты видишь, как их детство началось: кто-то в подвале сидел неделю, кто-то без дома остался", – прокомментировал певец.

Позитив вспомнил историю отца, который подошел к нему со слезами на глазах и словами: "Спасибо вам за то, что я первый раз увидел улыбку своего ребенка за эту неделю". Это очень растрогало знаменитость и сейчас он надеется на то, что их инициатива поможет хотя бы небольшой части малышей Украины ощутить, что их детство не закончилось.

"Этим маленьким людям восстанавливать страну, работать, что-то делать во благо страны. Поэтому, конечно, их надо поддерживать. Они все – наша надежда", – подытожил артист.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Оля Полякова выпустила колыбельную для детей Украины, которые 24 февраля проснулись под звуки взрывов и познали страх войны. Артистка использовала мелодию легендарного украинского композитора Мирослава Скорика из кинофильма "Высокий перевал".