Оля Полякова выпустила трогательную колыбельную для украинских детей, которые познали страх войны

Известная украинская певица Оля Полякова выпустила колыбельную для детей Украины, которые 24 февраля проснулись под звуки взрывов и познали страх войны. Артистка использовала мелодию легендарного украинского композитора Мирослава Скорика из кинофильма "Высокий перевал".

Трогательную композицию и клип к ней вокалистка опубликовала на своем YouTube-канале. В видеоряд попали кадры военной хроники, а также мирной Украины, какой она, как поет Полякова, скоро обязательно станет.

Текст песни написал знаменитый поэт Александр Вратарев, чьи песни исполняли Дмитрий Гнатюк, София Ротару, Назарий Яремчук, Иво Бобул, Людмила Гурченко и многие другие. Соавтором выступила также его дочь Ирина.

"Прижимайте к себе детей, если имеете такую возможность, обязательно говорите с ними о том, что сейчас происходит, находите слова. Пойте им колыбельные, если вас разделяет расстояние. Когда мне прислали колыбельную, которую вы сейчас слышите, она настолько пронзила мое сердце, что я просто не смогла не записать ее. Она вызывает образы детишек из всех уголков государства, переживших до сих пор переживающих бомбардировки в подвалах, просыпаются под звуки взрывов, прощаются со своими родителями на вокзалах. Но конечный смысл песни в том, что даже в самый трудный момент мы, украинцы, не теряем надежду снова видеть мирное небо, веру в нашу победу", – оставила под публикацией звезда.

Колыбельная заканчивается позитивными строками, которые дают понять, что война уйдет и дети обязательно будут жить в мире: "Злу, страшну примару моя Україна подолала! Всім героям слава!"

Поклонники оценили чувственный текст и исполнение певицы, оставив под видео сотни восхищенных комментариев.

