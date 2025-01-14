Появились первые подробности драки с участием Wellboy: что грозит нападавшим

Украинский певец Антон Вельбой, более известный аудитории под сценическим псевдонимом Wellboy, шокировал подписчиков новостью о том, что попал в больницу с серьезными травмами в результате драки. Хотя 24-летний артист не раскрывает никаких деталей о неприятном случае, обстоятельства нападения уже выясняют в полиции.

Видео дня

Об этом в эфире проекта "ЖВЛ" сообщил ведущий Тимур Мирошниченко. Ссылаясь на данные правоохранительных органов, он отметил, что уже начато уголовное производство относительно инцидента.

"В полиции сообщили, что сейчас выясняют обстоятельства нападения. По указанному факту начато уголовное производство за нанесение легких телесных повреждений. Нападавшим грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или 200 часов общественных работ, или же исправительные работы на срок до одного года" , – рассказал комментатор.

Напомним, ночью 13 января исполнителя Wellboy избили неизвестные. В результате инцидента певцу пришлось обратиться к медикам и пройти ряд обследований. Знаменитость вышел на связь в сети и показала, что на его голове появилось большое количество травм. К счастью, слишком серьезного вреда здоровью артиста удалось избежать, однако врачи все же диагностировали у него ушибы мягких тканей и ссадины.

Wellboy не дает четких комментариев относительно причин драки и не раскрывает личности нападавших. Певец лишь намекнул, что к инциденту причастны люди в "милитари форме". Исполнитель пообещал ценителям своего творчества, что со временем покажет видео, которое расставит все точки над "и" в неприятном случае.

Ранее OBOZ.UA рассказал, куда исчез актер-предатель из Херсона Сергей Гармаш, который осуждал Путина, а затем стал его доверенным лицом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!