Куда исчез актер-предатель из Херсона Сергей Гармаш, осуждавший Путина, а затем ставший его доверенным лицом

Актер Сергей Гармаш, известный своей двусмысленной позицией по отношению к Украине и России, засветился в Москве во время похорон актрисы Евгении Добровольской, фигурирующей в "Миротворце". Он пришел, хромая, на панихиду с букетом цветов в руках.

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Видео с изменником появилось в российских Telegram-пабликах. С началом полномасштабного вторжения РФ родившийся в Херсоне актер исчез из публики, однако в июне 2022 года приехал на малую Родину с пропагандистскими нарративами. Путинист собрался возобновлять работу Херсонского областного академического музыкально драматичного театра имени Николая Кулиша, в котором много лет назад начинал свою актерскую карьеру.

Сергей Гармаш активно сотрудничал с оккупационной администрацией в Херсоне. Он также поддержал российские войска во время презентации фильма Чебурашка в оккупированном Геническом. Эта деятельность привела ко включению его в России в список коррупционеров и разжигателей войны, за версией фонда Олексея Навального.

После этого он снова исчез от лишних глаз и только в начале 2025-го засветился на похоронах россиянки в Москве. Однако его пропагандистская деятельность говорит сама за себя, ведь артист на выборах президента РФ стал одним из более чем 500 доверенных лиц диктатора Владимира Путина. От этой "должности" актер даже не думал отречься.

Интересно, что в начале войны в 2014 году Сергей Гармаш выступал против руководителя страны-агрессора, а именно военной агрессии в Крыму. Тогда он поставил свою подпись под заявлением в поддержку Украины. Как видим, за почти 9 лет (от начала войны до полномасштабного вторжения) его мнение кардинально изменилось.

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса Нина Набока рассказала о позорном поступке Сергея Гармаша во время съемок в Киеве и вспомнила родственников в РФ.

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