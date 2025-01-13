Певец Wellboy после драки загремел в больницу с серьезными травмами и объяснил, что произошло

Украинский певец Антон Велбой, более известный под сценическим псевдонимом Wellboy, попал в больницу с серьезными травмами. По словам артиста, он получил большое количество синяков и ушибов в результате драки.

Видео дня

Об этом 24-летний исполнитель рассказал на своей странице в Instagram. Знаменитость показала медицинскую справку, где указано, что после неприятного инцидента ему пришлось пройти ряд обследований.

На обнародованных кадрах можно заметить, что на голове Wellboy появилось немало травм. К счастью, согласно выводам врачей, слишком серьезного вреда здоровью артиста удалось избежать. Однако у него диагностировали ушибы мягких тканей и ссадины.

Пока певец не раскрывает деталей избиения. Видео с синяками он в шутку подписал: "За девушек надо бороться". Однако со временем отметил: к инциденту причастны люди в "милитаре форме" и пообещал, что позже покажет запись, которая прольет свет на неприятный случай.

Похоже, что драка была действительно серьезной, ведь Wellboy обнародовал фото, на котором можно увидеть, что к нему наведались представители правоохранительных органов.

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