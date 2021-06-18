Появились фото могилы Чапкиса: танцора похоронили рядом с великими украинцами

В пятницу, 18 июня, на Байковом кладбище похоронили известного хореографа и танцора Григория Чапкиса. Его могила расположена рядом со знаменитыми украинцами: легендой киевского "Динамо" Виктором Матвиенко, оперным певцом Романом Майбородой, политиком, диссидентом Левком Лукьяненко и космонавтом Леонидом Каденюком.

Всего на мероприятии было около 50 человек. Некоторые знаменитости не смогли присутствовать на церемонии, которая прошла в Киевской филармонии, поэтому приехали сразу на кладбище. В их числе оказались певица Камалия и танцовщица Илона Гвоздева. Об этом стало известно корреспонденту OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

После того как батюшка освятил могилу Григория Чапкиса, родственники по очереди подходили и по традиции бросали на гроб горстки земли.

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Напомним, что известного хореографа не стало на 92 году жизни. С конца прошлого года у него были проблемы со здоровьем. Танцор несколько раз попадал в больницу, где ему становилось лучше и его выписывали. Однако в феврале этого года знаменитость попал в реанимацию из-за осложнений после воспаления легких. Артист жаловался на то, что ему тяжело ходить и дышать.

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