40-летняя жена Чапкиса присутствовала на похоронах супруга
Сын известного украинского танцора Григория Чапкиса Грег рассказал, что жена хореографа Мила также присутствовала на похоронах. Женщина не любит публичности, поэтому предпочитает избегать общения с журналистами.
Об этом стало известно корреспонденту OBOZREVATEL на церемонии прощания. Сын Чапкиса, Грег, объяснил, что избранница его отца все время была рядом со знаменитым маэстро. Она поддерживала супруга и ухаживала за ним (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Григорий Чапкис женился на Миле, которая оказалась моложе него на 51 год. Женщина является предпринимательницей, а также руководит сетью магазинов украшений.
Однажды Чапкис решил купить кольцо в одном из этих магазинов, где и встретил свою будущую жену. Во время общения с продавцом танцор закашлялся, а директор магазина Мила предложила ему таблетку.
В своих интервью звезда неоднократно заявлял, что молодая жена была для него огромной мотивацией и стимулом, который давал вдохновение.
Напомним, что церемония прощания с украинским танцором прошла в национальной филармонии в Киеве. Попрощаться со знаменитостью пришли родственники, ученики хореографа, а также несколько украинских звезд. Чапкиса похоронят на Байковом кладбище.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Владимир Зеленский приехал на церемонию прощания с Чапкисом. Политик возложил цветы, выразил родственникам артиста свои соболезнования и вскоре уехал.