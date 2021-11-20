Известный российский актер Валерий Гаркалин умер от коронавируса

Знаменитый советский и российский актер Валерий Гаркалин умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Его госпитализировали в больницу в Коммунарке еще 2 октября.

Об этом в субботу, 20 ноября, сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский, передает ТАСС. Народному артисту РФ было 67 лет.

В больницу Гаркалин попал уже в тяжелом состоянии. Медики ввели его в искусственную кому, однако спасти актера не удалось.

Причиной смерти знаменитости стала полиорганная недостаточность – на фоне COVID-19 у него начали отказывать все органы.

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В последние годы жизни у него были серьезные проблемы со здоровьем. Гаркалин не раз попадал в больницу: его госпитализировали из-за проблем с легкими, а в 2020-м году – с резаными рваными ранами лица и ушибом головы. Эти травмы он получил из-за неудачного падения. До этого в 2008 году он перенес два инфаркта.

Валерий Гаркалин получил звание народного артиста РФ в 2008 году. Он известен ролями в картинах "Ширли-мырли", "Ландыш серебристый", "Остановка по требованию" и многими другим. Также актер за свою жизнь принял участие в многочисленных театральных постановках.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская телеведущая и танцовщица Кристина Асмаловская умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 42 году жизни. У нее был цирроз печени, а COVID-19 усложнил хроническое заболевание.