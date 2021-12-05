Умер украинский композитор и музыкант Даниил Перцов. Фото и видео

В воскресенье, 5 декабря, умер украинский композитор и музыкант Даниил Перцов, который был участником группы "Хорея Казацкая". Предположительно, причиной могли стать осложнения от коронавируса.

О кончине сообщается на Facebook-странице группы "Хорея Казацкая". Перцову было 48 лет (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Наш друг, коллега и брат Даниил Перцов отошел ныне в мир иной. Прощай, дорогой Даниил! Прости и прощай! Мы тебя очень любим", – сказано в сообщении группы.

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Накануне, 1 декабря, коллега Перцова Тарас Компаниченко написал, что музыкант находился в больнице с коронавирусом под кислородом. У него было поражено 85% легких, и врачи боролись за его жизнь.

Даниил Перцов был членом союза композиторов Украины, он был мызкантом-мультиинструменталистом группы "Хорея Казацкая". Играл, в частности, на шамлеи, поморти и корнете.

Как отмечают знакомые музыканта, он был феноменом украинской музыки и культуры.

Так, как пишет Андрей Ковалев, в 2016 году к 30-летию Чернобыльской трагедии Перцов написал ораторию "Горькая звезда". Ее исполнял Национальный президентский оркестр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 3 декабря умер легендарный украинский композитор, певец и телеведущий Марьян Гаденко. Ему было 66 лет.