Мягков поддерживал Украину и выступал категорически против оккупации Крыма

Известный советский и российский актер Андрей Мягков, который умер 18 февраля в возрасте 82 лет, активно поддерживал Украину и выступал против действий президента РФ Владимира Путина.

Как говорил знаменитость, будущее Украины зависит не только от власти, но и от самих ее жителей. Подробней о высказываниях Мягкова о нашей стране – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, артист стал одним из тех звезд, которые выступали против действий российского президента Владимира Путина в оккупированном Крыму. Мягков поставил свою подпись в альтернативном списке – в поддержку Украины.

Как известно, актер объездил с гастролями всю Украину и поэтому он призывал жителей страны держаться вместе, не допускать агрессии и сохранять мир.

"Я желаю всем украинцам и с той, и с другой стороны стоящим, только мира. Для этого нужны воля, ум, выдержка и любовь к ближнему своему. Я желаю и даже прошу, умоляю решить все мирным путем. Умоляю", – говорил Мягков.

Напомним, Андрей Мягков – один из наиболее популярных актеров Советского Союза. Прославило его многолетнее сотрудничество с режиссером Эльдаром Рязановым, вылившееся в картины "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж" и "Жестокий романс".

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